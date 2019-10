Krst na tednu mode: med modeli tudi priljubljena pevka #foto

Sinoči se je nadaljevala jesenska edicija ljubljanskega tedna mode LJFW, in sicer s predstavitvijo kreacij študentov Fakultete za dizajn. Sledile so kolekcije znamk Medle, Ninara, Kiss The Future, Jan Brovč, Tanja Uvera, Evgenija Zafirovska & Teja Jeglich, Damir Raković Ponorelii, M.Fiction in Matic Veler.

Mladi slovenski oblikovalec, ki je zaključil drugi dan tedna mode, je tokrat med svoje modele povabil tudi pevko Hannah Mancini, ki jo med drugim poznamo kot osrednjo pevko zasedbe Xequtifz.

"Idejo Matica sem z veseljem sprejela, saj je nadvse kreativen, dramatičen in vedela sem, da bo s svojo kolekcijo navdušil občinstvo. Hoja po modni brvi pa je zame tudi nekakšen izziv, saj v vlogi modela še nisem bila," je razložila simpatična Američanka.

Hannah kot model na brvi Matica Velerja Foto: Jure Makovec

Trajnostne kolekcije kot pomoč okolju

Sicer pa se je na brvi tudi sinoči nadaljevala rdeča nit letošnjega ljubljanskega modnega tedna: trend trajnostne mode.

Veliko kolekcij je namreč narejenih iz recikliranih materialov, s čimer so mnogi oblikovalci želeli poudariti, kako pomembno je, kakšne kose izbiramo za svojo garderobo. Z izogibanjem nakupovanju hitre mode in podpiranjem lokalnih oblikovalcev namreč prizanašamo tudi okolju, saj so ročno izdelani kosi prijaznejši zanj, pa tudi za naše zdravje.

Sinočnje revije so si ogledali številni modni poznavalci, uredniki in drugi znani obrazi, med njimi pevki Regina in Maja Šebenik Sheby, oblikovalec Milan Gačanovič, igralka Lara Komar, stilistka in blogerka Tjaša Kokalj Jerala, pa tudi manekenka Anamaria Goltes, ki si je revije prvih dveh dni ogledala kot gostja, danes pa se bo kot model sprehodila po modni brvi.

Kolekcija, ki jo je sinoči najbolj navdušila, je bila kolekcija Matica Velerja, predvsem pa rumeni škornji, ki naj bi jih imela ogledane že dlje časa.

Škornji iz kolekcije Velerja, v katere se je zaljubila Anamaria Goltes. Foto: Jure Makovec

Danes sledijo modne revije oblikovalk Julie Kaje Hrovat, Simone Kogovšek, Renate Bedene, Sanije Reje Aske, Petje Zorec, znamk Princip/Artpump, Patricia Pie, Prik, Made in Anselma, Mateyaneira ter oblikovalca Davida Bacalija.

