Dončićevo Anamario bomo spet videli na brvi tedna mode #foto

Anamario Goltes smo na modni brvi prvič opazili na letošnjem pomladnem ljubljanskem tednu mode (LJFW), kjer se je sprehodila po brvi oblikovalke Renate Bedene. Aprilsko dogajanje na LJFW je bilo zanjo krstno, saj je bil to prvi teden mode, ki se ga je udeležila kot manekenka.

Kot kaže, je bila oblikovalka zadovoljna z njeno energijo in nastopom na reviji, da jo je ponovno povabila k sodelovanju. Anamaria bo zanjo spet hodila jutri, v prvem sklopu modnih revij, ki se bodo tretji dan odvijale v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na Fužinskem gradu.

Foto: Instagram

A zamudila ne bo niti današnjega dogajanja LJFW, ko bo novo kolekcijo predstavil mladi oblikovalec Matic Veler, saj si je že ogledala rumene škornje iz njegove kolekcije, pa čeprav je sama najbolj zaljubljena v superge, kar je zapisala v eni od Instagram zgodb:

Foto: Instagram

Med občinstvom uredniki, vplivneži in oblikovalci

Sicer pa so se prvega dne modnih revij udeležili tudi modni uredniki, vplivneži in znani obrazi.

V prvi vrsti smo opazili modno poznavalko in voditeljico Lorello Flego, lepotno blogerko Niko Veger, modno oblikovalko Majo Štamol Droljc, stilistko in modno blogerko Manco Vodopivec, oblikovalca Milana Gačanoviča ter blogerki Laro Begič in Katarino Benček, med znanimi obiskovalci pa sta bila tudi DJ Mike Vale in njegova soproga Jasna.

1 / 6 Katarina Benček 2 / 6 Lorella Flego, Petra Windschnurer in Milan Gačanovič 3 / 6 Anamaria Goltes s prijateljico Klaro 4 / 6 Oblikovalec Matjaž Plošinjak 5 / 6 Manca Vodopivec in Jasna Vale 6 / 6 Nika Veger in Maja Štamol Droljc

