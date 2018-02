Jure Košir o hazarderstvu Jakova Faka, ki ga pozna

DNEVNIK NEKDANJEGA OLIMPIJCA (6.)

Po vsakem tekmovalnem dnevu na olimpijskih igrah v Pjongčangu na Sportalu objavljamo dnevnik nekdanjega slovenskega olimpijca, ki komentira dogajanje tistega dne tekmovanja petih krogov.

"Žal danes tekme nisem mogel spremljati prek televizijskih zaslonov, tako kot sem prve biatlonske, a sem jo poslušal prek radia in bil zelo na trnih. Ko bom lahko, si bom ogledal posnetek. Zelo sem vesel, da je Jakovu uspelo. Vem, kako se počuti, saj mu je z ramen padlo veliko breme, ki ga je povzročilo znano dogajanje okoli nošenja zastave. Zagotovo je zdaj občutil olajšanje, veselje, srečo in še marsikaj drugega," se je malo za tem, ko je Jakov Fak Sloveniji prinesel novo, 39. olimpijsko medaljo (13. srebrno), oglasil Jure Košir.

"Ne morem reči, da sem bil prepričan, da jo bo osvojil, saj vsi vemo, s kakšnimi težavami se je ubadal. Najprej z dogodki okoli zastave, potem še z dogodki s prve tekme. Sem pa vedel, da je dovolj dober, da jo lahko dobi. Glede na to, kakšne rezultate je dosegal v tej sezoni in da je na velikih tekmovanjih medalje že osvajal, sem medaljo vsekakor pričakoval," je še povedal.

Vse o podvigu Jakova Faka:

Moraš biti pravi šampion, kar Jakov Fak je

Jakovu Faku je uspel brezhiben nastop. Foto: Guliver/Getty Images Nekdanji alpski smučar, ki je leta 1992 na olimpijskih igrah v Albertvillu osvojil srebro, kar je bila takrat šele peta olimpijska medalja za Slovenijo, je navdušen predvsem nad zanesljivostjo, ki jo je 30-letni slovenski reprezentant kazal na tekmovališču.

Biatlonec, ki je osvojil drugo olimpijsko medaljo po Vancouvru leta 2010 (takrat je bron na 10 kilometrov osvojil v dresu Hrvaške), je pokril vseh 20 tarč in dokazal, da je psihično zelo trden. Tak, kot je moral biti v časih, ko je švigal mimo slalomskih vrat, tudi danes 45-letni nekdanji as iz Mojstrane.

"Očitno se je zelo dobro pripravil in se zbral. Ko je tako, moraš biti preprosto prepričan, da ti bo uspelo. Ko se zgodi ena napaka, te začne razjedati, pride dvom in takrat je težko. Njemu se k sreči ni zgodilo, čeprav je zelo težko. Biatlon je v tem smislu podoben slalomu, to je hazarderstvo. Moraš biti izredno natančen in nastop izvesti perfektno. Ena napaka in štiri leta treningov in priprav splavajo po vodi. Zato to uspeva samo velikim šampionom, kot je Aksel Lund Svindal, ki je to pokazal na tokratnem smuku. Tudi Jakov je dokazal, da je iz pravega testa," se je Košir razgovoril o prvem dobitniku medalje na letošnjih olimpijskih igrah v Pjongčangu v slovenski reprezentanci.

Slovenija je dobila prvo medaljo na letošnjih zimskih olimpijskih igrah. Bo osvojila še kakšno? Foto: Stanko Gruden, STA

Pričakuje še kakšno medaljo? "Zakaj pa ne?"

Bo zdaj, ko je led prebit, lažje in bomo dobili še kakšnega? "Dvomim, da športnik razmišlja o tem, ko je na štartu, vsak se ubada le s svojimi zadevami. Noben si na štartu ne govori, da Slovenija že ima medaljo. Vsekakor pa bo vzdušje v reprezentanci zdaj, ko imamo že medaljo, boljše. Tudi leta 1994 pred mojim nastopom je bilo tako, ko sta medalji pred mano že osvojili dekleti (Alenka Dovžan je bila bronasta v kombinaciji, Katja Koren pa v slalomu, op. p). V Naganu je bilo drugače, veliko slabše. Še kakšno medaljo vsekakor pričakujem. Zakaj pa ne? Pričakujmo in navijajmo. Če še kakšne medalje ne bo, pa ne bo konec sveta," je še povedal eden izmed najboljših slovenskih športnikov v letih po osamosvojitvi, ki je štirikrat nastopil na olimpijskih igrah.

Medalje ne vlači po rokah, a se nanjo pogosto spomni

Olimpijski bron je osvojil v Lillehammerju. Foto: Reuters V letih 1992, 1994, 1998 in nazadnje leta 2002. Se zdaj, ko so na sporedu igre v Južni Koreji, z bronasto medaljo v rokah večkrat spomni na preteklost?

"Do medalje kot predmeta niti ne gojim nekih čustev. Ne vlačim je po rokah in si je ne ogledujem. Na dogodek kot sam pa sem zelo ponosen in se večkrat spomnim nanj. Ne samo na bron z olimpijskih iger, tudi na preostale dosežke, včasih tudi spodrsljaje. Bilo je lepo. So pa seveda olimpijske igre vrhunec vsega. To je nekaj drugačnega, kot so tekme svetovnega pokala, v katerem lahko že čez en teden popraviš napake. Tukaj imaš naslednjo priložnost šele čez štiri leta," pravi eden izmed 15 športnikov in športnic, ki so Sloveniji prinesli medaljo z zimskih olimpijskih iger.

Lahko bi padla tudi medalja, a to je realnost

Za konec smo ga kot nekdanjega alpskega smučarja povprašali o dogajanju na terenu, kjer se počuti najbolj domače. O oceni alpskega smučanja petega tekmovalnega dne letošnjih olimpijskih iger, ki je po težavah z vremenom prinesel tekmi v kar dveh disciplinah. V obeh so Slovenci in Slovenke močno zaostali za odličji, ki so jih nekateri potihoma pričakovali.

V ženskem veleslalomu je bila najboljša Meta Hrovat na 14. mestu. Ana Bucik je bila 21., medtem ko sta Ana Drev in Tina Robnik odstopili. V moškem smuku so bili Martin Čater 19., Boštjan Kline 27. in Miha Hrobat 29. Klemen Kosi je odstopil.

"Lahko bi osvojili kakšno medaljo, to je res, a samo ob idealnem scenariju. Robnikova, Drevova in Hrovatova so bile v širšem krogu favoritinj, vsaj med 15, a kot rečeno, mora se zgoditi res vse tako, kot si želiš, za tak podvig. Potrebne je veliko sreče. Danes je žal ni bilo," je Košir povedal o dekletih.

Najboljša uvrstitev šestega dne v alpskem smučanju je uspela Meti Hrovat, ki je bila 14. Foto: Getty Images

Morda se kaj lepega zgodi v prihodnjih dneh

Tudi do moških ni bil preveč kritičen. "V zadnjem času jim ne gre po načrtih, zato je bilo nerealno pričakovati, da bodo visoko. Res je, da je Kline lani zmagal na enem izmed smukov v svetovnem pokalu, a vseeno. Opazil sem predvsem, da so vsi fantje dali vse od sebe. Kot nekdanji smučar sem videl, da so se zelo trudili in napadali, a včasih pač ne gre. Morda bi bilo drugače, če bi imeli nižje štartne številke. Vsi tekmovalci okoli njih so z njimi vred v enem delu proge močno izgubljali v primerjavi s preostalimi," je povedal nekdanji smučar, ki je več let krojil sam vrh slaloma v svetovnem pokalu.

"Morda pa se kaj lepega zgodi v prihodnjih dneh. Pred nami je še kar nekaj zanimivih tekem alpskega smučanja na letošnjih olimpijskih igrah. Že jutri nas čaka superveleslalom. Lahko se zgodi marsikaj, morda kakšno presenečenje. Potem nas čakajo še tehnične discipline. Počakajmo. Držim pesti do konca!" je na to, da ne izključuje morebitne slovenske medalje v alpskem smučanju, namignil eden izmed bolj prepoznavnih slovenskih športnikov vseh časov.