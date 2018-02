Najbolj priljubljenega Hrvata v Sloveniji doletela posebna čast

Pravljica o slovenskih dobitnikih olimpijskih medalj se je začela pisati pred 34 leti v Sarajevu, ko je postal Jure Franko olimpijski podprvak v veleslalomu. Takrat so slovenski športniki branili še barve Jugoslavije, nato pa je kmalu napočil čas samostojne državnosti, ki je Sloveniji prinesel obilico športnih uspehov. Zbirka olimpijskih medalj zimskih športnikov je neprestano rasla, zlasti z rekordnimi dosežki v Sočiju, kjer je slovenski tabor zaploskal kar osmim medaljam.

V Pjongčangu je led osvajanja odličij prebil Jakov Fak. Hrvat, ki z veseljem zastopa slovenske barve in skrbi za preporod moškega biatlona na sončni strani Alp, je v preizkušnji na 20 km posamično osvojil drugo mesto. Zadel je vseh 20 tarč in se razveselil srebrnega odličja.

Tako je Jakov Fak v četrtek drvel srebrni medalji naproti. Foto: Guliver/Getty Images

S tem se je na biatlonskem seznamu pridružil dolgoletni sopotnici na velikih tekmovanjih Teji Gregorin, ki je bila bronasta na ZOI 2014 v Sočiju. Zdaj se lahko tudi biatlon pohvali z dvema olimpijskima medaljama. Toliko jih imata tudi deskanje in smučarski tek, primat najuspešnejših zimskih športov v Sloveniji pa še naprej uživata alpsko smučanje (9) in smučarski skoki (5), ta športa sta nam prinesla dve tretjini vseh slovenskih medalj na zimskih olimpijskih igrah.

Rekord v rokah novopečene mamice

Tina Maze je v Sočiju osvojila dve zlati medalji. Foto: Reuters Slovenska rekorderka po številu osvojenih medalj je Tina Maze (4). Novopečena mamica je tudi edina, ki je stopila na najvišjo stopničko in poskrbela za to, da je na olimpijskem prizorišču donela Zdravljica.

Dve medalji so osvojili tudi Peter Prevc, Žan Košir in Matjaž Debelak (eno v ekipnih skokih). Na seznamu se jim lahko pridruži četrtkov junak Fak, ki na teh igrah še ni nehal nastopati. Na priložnosti čakata tudi najstarejši izmed bratov Prevc in deskar Košir, moška junaka slovenske odprave iz Sočija. V Pjongčangu bo tako do 25. februarja, ko se bodo končale olimpijske igre, še zelo zanimivo!