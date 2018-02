Nekdanji olimpijec: Naš čas na teh OI še prihaja!

Dnevnik nekdanjega olimpijca (5.)

Po vsakem tekmovalnem dnevu na olimpijskih igrah v Pjongčangu bomo na Sportalu objavili dnevnik nekdanjega slovenskega olimpijca, ki bo komentiral dogajanje tistega dne tekmovanja petih krogov.

Čeprav je glavnina olimpijskega dogajanja v Južni Koreji za srednjeevropski čas malce neugodna in številni zaradi službenih obveznosti ali nočnega počitka iger ne morejo spremljati tako podrobno, kot bi si želeli, za danes 59-letnega nekdanjega hokejskega asa to ni nobena ovira. " Ko so olimpijske igre, nimam nobenih težav s spremljanjem, še posebej ko je na sporedu hokej, vstanem tudi sredi noči, če je treba," pravi Zvone Šuvak.

Na začetku preveliko strahospoštovanje do Američanov ...

Na dnevih slovenskega hokeja se srečajo stari in mladi, Zvone Šuvak proti Mitji Robarju, članu slovenske reprezentance v Pjongčangu. Foto: Urban Urbanc/Sportida Še posebej vesel je bil začetka olimpijskega turnirja v svojem športu, torej hokeju. Zaradi zmage risov nad velikimi Američani pa še toliko bolj. A današnja tekma se za Slovence ni začela najboljše.

"Hokej oziroma vsak kolektiven šport se igra toliko minut, kolikor traja tekma. Pri hokeju je to 60 minut in videli smo lahko, da se splača vztrajati. V prvi tretjini smo nastopili s preveč strahospoštovanja proti ameriški reprezentanci, čeprav to ni tista prava ameriška reprezentanca," je opazil naš sogovornik, zadovoljen, da se je igra Slovencev po zaostanku 0:2 vendarle dvignila.

... nato pa prebujenje risov

"Nadaljevanje je bilo zelo dobro taktično odigrano, fantje so se borili iz minute v minuto, zadnja tretjina pa je bila neverjetna. Tudi taktično je bila igra dobro postavljena. Začeli smo igrati, dobivali smo dvoboje v kotih, s ploščkom smo prihajali ven, posledica tega pa je bila, da smo prevzeli iniciativo."

Risi so olimpijski turnir začeli izvrstnno, po podaljšku so s 3:2 premagali Američane. Foto: Reuters

Zmago je Slovencem prinesel šele podaljšek, ob katerem pa je tudi Šuvak ostal domala brez besed. "O podaljšku pa niti ne vem, kaj naj še povem. Mogoče samo to, da so fantje na ta Valentinov dan, danes je valentinovo, pripravili vsem damam v Sloveniji eno veliko veselje, seveda nam moškim tudi. Dali so nam razlog, da bomo mogoče kaj spili, ob tem pa dame zaradi tega ne bodo preveč jezne," se je pošalil.

Fotogalerija slovenske zmage skozi objektiv Stanka Grudna

"Mislim, da naš čas na olimpijskih igrah še prihaja"

Šuvak, član hrana slavnih slovenskega hokeja, je leta 2009 opravljal delo športnega direktorja na Jesenicah, takrat je na sceno stopal tudi mladi napadalec Žiga Jeglič, ki danes z risi nastopa na OI. Foto: Vid Ponikvar Gorenjec, doma iz Belce, seveda spremlja in navija tudi za preostale slovenske olimpijce, to, da Slovenija v Pjongčangu še nima odličja, pa ga ne preseneča: "Vse skupaj se je odvijalo v nekakšnem zmedenem stanju, vreme, veter, mraz in tako naprej. Če pogledamo samo Jakova Faka. Ubogi fant je vse naredil, da se je pripravil na OI po vseh težavah, ki jih je imel, potem pa ta smola. Ampak to je del športa. Če pogledamo skakalce, je bila zgodba enaka. Loterija z vetrom, skakalke so opravile v redu, velika svetla točka je mladenka v teku na smučeh (Anamarija Lampič, op. p.). Mislim, da naš čas na olimpijskih igrah še prihaja."

Vsaka štiri leta se zbudijo olimpijski spomini

Od iger v Sarajevu je že 34 let, a spomin nanje ne zbledi. "Vsaka štiri leta spomini privrejo znova na dan. Olimpijske igre so nekaj posebnega. To, kar fantje in punce vidijo zdaj v Pjongčangu, bo z njimi ostalo za vedno. Pomembno je, da se na olimpijskih igrah srečaš z najboljšimi tekmovalci na svetu v svojih športih in, kar je še pomembneje, v preostalih športih, ki jih nimaš priložnosti videti pogosto. Mogoče z njimi reči kakšno besedo … To je nekaj posebnega in ta olimpijski duh nas preveva vsaka štiri leta znova. Pa čeprav je ta duh v nas ves čas. Ampak ko se dogaja v živo, vsaka štiri leta, pridejo ti občutki še bolj izrazito na dan," pravi Šuvak.

Tudi v nadaljevanju olimpijskih tekmovanj pričakuje podobno vesele trenutke, kot je bil današnji, za katerega so poskrbeli hokejisti. "Obvezno bodo razpleti srečni! Glede na to, da nimamo sreče z medaljami, so naši hokejisti za zdaj še vedno v igri," je smeje naš pogovor sklenil dobro razpoloženi Šuvak.