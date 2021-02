Čudno bi bilo, če eden od teh na Pokljuki ne bi osvojil odličja

Odštevamo dneve do biatlonskega spektakla na Pokljuki. Svetovno prvenstvo se z uradnimi treningi začne v torek, 9. februarja, prva tekma, preizkušnja mešanih štafet, tudi z našima najmočnejšima tekmovalcema Jakovom Fakom in Klemnom Bauerjem, pa je na sporedu v sredo, 10. februarja. V današnjem izboru Top 10 smo zbrali biatlonke in biatlonce, ki v tej sezoni kažejo najboljšo formo in spadajo med velike favorite za odličja. Naravnost nenavadno bi bilo, če kateri od teh na Rudnem polju ne bi osvojil medalje.

Naš glavni adut za odličje je seveda Jakov Fak, ki je na svetovnih prvenstvih doslej že osvojil pet odličij. Dvakrat je bil svetovni prvak, na individualni tekmi v Ruhpoldingu leta 2012 ter v skupinskem štartu v Kontiolahtiju leta 2015. V Ruhpoldingu je bil srebrn s slovensko mešano štafeto, ima pa še dve bronasti medalji, s šprinta v Novem mestu leta 2013 in individualne tekme v Pjongčangu leta 2009, ko je še nastopal za rodno Hrvaško. Tej je na igrah v Vancouvru 2010 prinesel še olimpijski bron (individualna tekma), svoji posvojeni domovini Sloveniji pa olimpijsko srebro v Pjongčangu 2018 (individualna tekma). Fak je vsekakor sposoben navdušiti tudi na Pokljuki, kamor je prispel z odlično popotnico, tretjim mestom na zadnji postaji svetovnega pokala pred prvenstvom, v Antholzu.

A Fak v tem trenutku ni eden od tistih, ki bi mu medaljo lahko pripisali že kar vnaprej, teh deset spodaj pač. Glede na prikazano v tej sezoni so to absolutni favoriti in bili bi presenečeni, če kateri od njih ostane brez odličja. S posebnim veseljem lahko svetovno prvenstvo pričakujejo norveški ljubitelji biatlona.

Johannes Thingnes Boe

Sedemindvajsetletnik iz Stryna na Norveškem v zadnjih dveh sezonah dominira na biatlonski sceni in je na dobri poti, da osvoji še svoj tretji kristalni globus. Čeprav je letos na najvišji stopnički stal "le" štirikrat, udobno vodi v svetovnem pokalu, v karieri pa je zbral že 52 posamičnih zmag. S svetovnih prvenstev je doslej prinesel že 20 medalj, polovico zlatih, in zagotovo bo imenitno zbirko na Pokljuki še oplemenitil.

Marte Olsbu Roeiseland

Tridesetletnica iz Frolanda na Norveškem je vodilna tekmovalka v skupnem seštevku svetovnega pokala, ob dveh zmagah ima v tej zimi še tri druga in eno tretje mesto, s svetovnih prvenstev pa je do danes prinesla 12 odličij, od tega devet zlatih. A je v posamični konkurenci osvojila le dve zlati medalji, preostale kot članica raznoraznih štafet.

Tiril Eckhoff

Vodstvo Roeiselandove pa še zdaleč ni udobno, za vrat ji diha izvrstna rojakinja Tiril Eckhoff, ki je v tej sezoni že šestkrat stala na najvišji stopnički odra za zmagovalke, največkrat med vsemi biatlonkami v letošnjem svetovnem pokalu. Na svetovnih prvenstvih je osvojila šest zlatih odličij, prav vse kot članica štafet. Posamičnega naslova svetovne prvakinje še nima, pa tudi na Pokljuki še nikoli ni zmagala.

Sturla Holm Laegreid

Medtem ko v biatlonski konkurenci kraljuje Johannes Thingnes Boe, so Norvežani v ogenj že poslali njegovega naslednika. Sturla Holm Laegreid ima šele 23 let, v svetovnem pokalu nastopa šele drugo leto, pa ima na računu že štiri posamične zmage. Medalj z velikih tekmovanj v članski konkurenci še nima, a se bo to skoraj zagotovo spremenilo prav na naši Pokljuki.

Tarjei Boe

Starejši od bratov Boe je v skupnem seštevku svetovnega pokala zmagal v sezoni 2020/11, nato pa se je malce izgubil. Letos se je vrnil silovito, v svetovnem pokalu prišel do dveh posamičnih zmag, svoje devete in desete v karieri, na svetovnih prvenstvih pa je do zdaj osvojil 20 medalj, 10 zlatih, od teh osem v štafetah. Če ne drugače, bo tudi na Pokljuki po odličjih posegel kot član močne norveške štafete.

Quentin Fillon Maillet

Po upokojitvi superšampiona Martina Fourcada so si breme v francoski reprezentanci kar dobro porazdelili Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin in Fabien Claude, v izjemno močnih štafetah nastopata še Antonin Guigonnat in Simon Desthieux, "trikolori" pa so tako tudi v obdobju po Fourcadu biatlonska velesila. A prav Fillon Maillet je do zdaj v tej zimi pokazal največ, enkrat tudi zmagal (skupaj ima štiri posamične zmage v svetovnem pokalu), in prav mogoče je, da je končno napočil čas, da si 28-letnik iz Champagnola pribori tudi posamični naslov svetovnega prvaka. Dve zlati medalji ima kot član štafet, z mešano je lani slavil tudi na Pokljuki, na tej pa lani prišel tudi do posamične zmage na skupinskem štartu.

Julia Simon

Tudi ženska francoska reprezentanca je izjemno močna, izstopa pa mlada, komaj 24-letna Julia Simon, ki je zmagala na zadnjih dveh tekmah s skupinskim štartom pred Pokljuko. V Oberhofu in v Antholzu. Odličij s članskih svetovnih prvenstev tekmovalka iz olimpijskega Albertvilla še nima. Čez tri tedne bomo najverjetneje govorili drugače.

Hanna Öberg

Monotonost pričakovane norveško-francoske prevlade bi lahko presekala Švedska. Ta ima s Sebastianom Samuelssonom in Martinom Ponsiluomo dva resna kandidata za odličja že v moški konkurenci, a najuspešnejša tekmovalka "treh kron" v tej zimi je 25-letna Hanna Öberg. V tej zimi je zmagala na dveh šprintih v Kontiolahtiju v začetku sezone, pa nazadnje v Antholzu osvojila drugo mesto na skupinskem štartu. Leta 2019 je v domačem Östersundu postala svetovna prvakinja na 15-kilometrski individualni tekmi. Če ji na Pokljuki po kakšnem čudnem naključju ne bo šlo najbolje od rok in nog, bo čast ne le Švedske, temveč tudi družine Öberg reševala njena mlajša sestra Elvira.

Johannes Dale

Še en Johannes, še en izvrstni Norvežan. Triindvajsetletnik je do krstne posamične zmage v svetovnem pokalu prišel decembra lani v Hochfilznu v Avstriji, na stopničkah pa se znajde pogosteje. Če mu na Pokljuki ne bo uspelo do odličja priti v posamični konkurenci, ga bo skoraj zagotovo ujel v kakšni od štafet.

Lisa Theresa Hauser

Za nekaj več pestrosti v ženski konkurenci je poskrbela 27-letna Avstrijka Lisa Theresa Hauser, ki je oživela šele po novem letu in na tekmah v Oberhofu nanizala tri tretja mesta, preden je v Antholzu na 15-kilometrski tekmi prišla še do prve zmage v karieri. Kitzbühelčanka si bo morala odličje na Pokljuki najbrž priboriti kar sama, na močno žensko štafeto pač ne more računati, lahko pa bi, če se avstrijski trenerski štab odloči za to, zapretila ob Simonu Ederju na tekmi mešanih parov. Uvrstitev Hauserjeve na ta seznam je morda malce tvegana, zlahka bi jo nadomestila izvrstna Italijanka Dorothea Wierer ali pa Nemka Franziska Preuss, morda Belorusinja Džinara Alimbekava, celo Ukrajinka Julija Džima …

