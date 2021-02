Tik pred Pokljuko potrjeni grehi Andersa Besseberga

Norvežan Anders Besseberg je bil 25 let predsednik Mednarodne biatlonske zveze (IBU). Po škandalu na IBU in menjavi s Švedom Ohlejem Dahlinom se je s primerom spopadla zunanja neodvisna preiskovalna komisija, ki Bessebergu očita "sistematično podkupljivo in neetično ravnanje na čelu zveze".

Med glavnimi očitki na račun Besseberga so dolgoletno načrtno prikrivanje dopinga v zameno za luksuzna potovanja, drage ure, velike vsote denarja, celo prostitutke in zabave na loviščih, saj je bil Besseberg tudi zaprisežen lovec, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nekdanji prvi mož IBU naj bi branil ruske interese in prikrival njihove nečednosti

Po mnenju komisije gre predvsem za prikrivanje dopinga v ruski izbrani vrsti, saj si je tamkajšnja zveza očitno ustvarila ekskluziven status pri predsedniku IBU, ki je branil ruske interese in prikrival nečednosti. Ob zdaj 74-letnem Bessebergu je v poročilu o nečednem početju med letoma 2008 in 2018 izpostavljena tudi takratna generalna sekretarka IBU, Nemka Nicole Resch. Aprila 2018 sta se zato oba poslovila s svojih položajev.

Pod drobnogledom tudi nekdanja generalna sekretarka

V prejšnji teden objavljenem poročilu komisija Bessebergu očita, da se že pred letom 2008 ni oziral na etične vrednote in da ni imel interesa, da bi biatlonski šport zaščitil pred prevarami, zamena pa so bili denar, lovski izleti in plačljiva spolnost. Norvežan se zaradi vsega prejetega po mnenju komisije ni resno spoprijel z vprašanjem dopinga, nikoli ni uveljavil sankcij proti Rusiji, še več, lagal je več organizacijam in prevaral celo lastno predsedstvo na IBU.

Pod drobnogledom preiskovalne komisije se je znašla tudi nekdanja generalna sekretarka Nicole Resch. Foto: Guliverimage/Getty Images

Rescheva naj bi po ugotovitvah komisije v prvih letih Bessebergu celo nasprotovala, komisija pa ji očita, da predvsem pri vprašanju dopinga ni bila dovolj odločna, kasneje pa je celo sodelovala z Bessebergom. Sama je te očitke vselej zanikala.

"Popolno pomanjkanje temeljnih varnostnih ukrepov v IBU je pomenilo, da je prejšnje vodstvo lahko delovalo brez nadzora, transparentnosti in odgovornosti," je dejal vodja komisije Jonathan Taylor, ki je s sodelavci preveril več kot 70 tisoč dokumentov in opravil pogovore s 60 ljudmi. In prav na podlagi ugotovitev komisije se bo sestala neodvisna komisija, ki bo preverila podlago za tožbo proti Bessebergu in Reschevi.

Pod drobnogledom se je znašlo tudi svetovno prvenstvo, ki se bo prihodnji teden začelo na Pokljuki. Prvotno ga je dobil ruski Tjumen in že takrat so se pojavile prve govorice o nečednostih in nepravilnostih pri dodelitvi. Komisija ugotavlja, da je imel tudi v tem primeru velik vpliv Besseberg s svojo politiko do ruske zveze, posamezni predstavniki kongresa IBU pa naj bi bili tudi podkupljeni, da so "pravilno" glasovali. V poročilu komisije je govora o zneskih med 25.000 in 100.000 evri.

Šele leta 2017, po razkritju dopinške afere na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju 2014, je krovna biatlonska zveza Tjumnu prvenstvo odvzela in ga kasneje na kongresu v Poreču dodelila Pokljuki.