Nekdanjemu biatlonskemu šefu na Norveškem sodijo zaradi korupcije

Na Norveškem se je danes začelo sojenje nekdanjemu vodji biatlona Andersu Bessebergu, ki ga obtožujejo "velike korupcije" zaradi domnevnega prikrivanja ruskih dopinških primerov. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Besseberg prikrival ruski doping v zameno za razne usluge, vključno s prostitutkami in z lovskimi zabavami.

Besseberg, ki je Mednarodno biatlonsko zvezo (IBU) vodil med letoma 1992 in 2018, je obtožen prejemanja podkupnin med letoma 2009 in 2018, med drugim naj bi prejemal luksuzne ure in najem avtomobila.

Sedeminsedemdesetletni Norvežan zanika kakršno koli krivdo.

"Zakaj so Rusi želeli podkupiti Besseberga? Zakaj se je Infront (imetnika pravic, op. STA) zanimal za plačilo podkupnin? To bomo poskušali dokazati," je tiskovna agencija NTB citirala tožilko Marianne Djupesland.

Obtožnica zoper Besseberga je posledica poročila neodvisne komisije, ki jo je ustanovila mednarodna zveza in je bilo objavljeno januarja 2021.

Komisija je ugotovila, da je Norvežan dolga leta ščitil "ruske interese" s pomočjo generalne sekretarke IBU Nicole Resch iz Nemčije.

Na podlagi pričevanj žvižgačev, racij avstrijske in norveške policije ter poročila Svetovne protidopinške agencije (Wada) je komisija ugotovila, da je Besseberg od ruskih uradnikov prejel najmanj 200.000 dolarjev (približno 183.000 evrov), sprejel vabila na lovske zabave s plačanimi vsemi stroški v Rusiji in prejemal storitve prostitutk.

V zameno naj bi zamolčal več dopinških primerov in intenzivno lobiral v korist Rusije.

Bessebergu grozi do deset let zapora, če bo obsojen, še piše AFP. Sojenje se bo končalo 16. februarja.

