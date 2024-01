Slovenke brez uvrstitve, Francozinje so jih prehitele že pred polovico tekme

Francozinje Lou Jeanmonnot, Justine Braisaz Bouchet, Sophie Chauveau in Julia Simon so zmagovalke ženske biatlonske štafetne tekme za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Drugo mesto so osvojile Norvežanke, ki so zaostale 9,3 sekunde in tretje Švedinje z zaostankom 33,5.

Slovenska četverica Lena Repinc, Živa Klemenčič, Polona Klemenčič in Anamarija Lampič je ostala brez uvrstitve, potem ko so tekmice Živo Klemenčič po petem od skupaj 12 krogov prehitele za krog in zadnji dve tekmovalki v slovenski vrsti sploh nista nastopili.

Začelo se je z nesrečnim padcem Lene Repinc, ki je zato v prvi predaji ob treh pripravah na strelišču nabrala dve minuti in pol zaostanka. Živa Klemenčič, ki prav danes praznuje 23. rojstni dan, pa je že v ležečem položaju morala enkrat v kazenski krog. Tega si je nato na strelišču prislužila tudi na postanku stoje in Justine Braisaz Bouchet je predala francosko štafeto preden je slovenska tekmovalka spet prišla na progo.

Na enak način kot Slovenija je tekmo končalo kar šest od skupaj 18 nastopajočih reprezentanc.

Na tekmi sta na koncu o zmagi odločali le favorizirani štafeti Francije in Norveške. Prav v zadnji izmeni je Julia Simon s tremi popravami ponudila priložnost Ingrid Landmark Tandrevold, da jo ujame, a se je tudi Skandinavki na zadnjem postanku zatresla roka in razlika 12 sekund za zadnji krog je bil prevelika, da bi jo Norvežanka izničila. Do polovice tekme so bile v boju za zmago tudi Švedinje, a je Hanna Öberg še enkrat pokazala, da ni v povsem vrhunski formi.

Svetovni pokal se zdaj seli v domovanje slovenskega trenerja Ricca Grossa v Ruhpolding na Bavarsko, kjer tekmovalke in tekmovalce čakajo tekme v štafetah, sprintu in zasledovanju.

Izidi, ženske 4 x 6 km: 1. Francija 1:12:42,5 (0+12)

(Lou Jeanmonnot, Jutine Braisaz Bouche, Sophie Chaveau, Julia Simon)

2. Norveška + 9,3 (0+10)

3. Švedska 33,4 (1+8)

4. Italija 3:33,9 (3+11)

5. Nemčija 4:20,6 (3+15)

6. Češka 4:39,6 (2+16)

7. Švica 4:49,8 (2+19)

8. Ukrajina 5:18,7 (1+10)

9. Poljska 6:14,5 (3+10)

10. Finska 6:16,4 (2+14)

.... brez uvrstitve: Slovenija

(Lena Repinc, Živa Klemenčič, Polona Klemenčič, Anamarija Lampič)

