Fak po izjemnem sprintu na zasledovanju nazadoval

Na tretjem mestu je tekmo sklenil Johannes Dale-Skjevdal (+ 36,4) pred bratoma Boe, Tarjejem in Johannesom Thingnesom. Zmagovalec petkove sprinterske preizkušnje, Nemec Benedikt Doll, je bil s petimi zgrešenimi streli 12.

Stroemsheim je po petkovem tretjem mestu danes slavil tretjo zmago v svetovnem pokalu. V skupnem seštevku tega v vodstvu ostaja Johannes Thingnes Boe.

Fak je v petek dosegel izid sezone s petim mestom brez napak na strelišču. Tudi danes je bil uspešen vse do zadnjega streljanja, ko je zgrešil enkrat. Nekaj mest je danes izgubil, v teku je imel tokrat šele 43. čas, a vseeno končal med prvo dvajseterico.

Od Slovencev je današnjo tekmo kot 55. začel še Miha Dovžan (+ 5:43,6). Ta je ob treh zgrešenih strelih na koncu zasedel 52. mesto. Že v petek sta bila za zasledovalno preizkušnjo prepočasna Anton Vidmar in Lovro Planko.

Ob 14.40 se bo začela še ženska zasledovalna tekma na 10 km, kjer bosta od Slovenk nastopili Anamarija Lampič in Polona Klemenčič. V nedeljo sledita še klasični štafetni preizkušnji.

Izidi:

Moški, 10 km (sprint):

1. Endre Stroemsheim (Nor) 33:04,2 (2)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 17,8 (2)

3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 36,4 (1)

4. Tarjei Boe (Nor) 45,5 (3)

5. Johannes Thingnes Boe (Nor) 50,3 (4)

6. Fabien Claude (Fra) 53,2 (1)

7. Martin Ponsiluoma (Šve) 58,5 (3)

8. Johannes Kühn (Nem) 1:00,7 (2)

9. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:06,6 (3)

10. Jesper Nelin (Šve) 1:12,1 (1)

...

18. Jakov Fak (Slo) 2:12,0 (1)

52. Miha Dovžan (Slo) 5:43,6 (3)

...

Svetovni pokal, skupno:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 579 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 497

3. Endre Stroemsheim (Nor) 467

4. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 454

5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 451

6. Benedikt Doll (Nem) 405

7. Martin Ponsiluoma (Šve) 354

8. Philipp Nawrath (Nem) 349

9. Sebastian Samuelsson (Šve) 344

10. Johannes Kühn (Nem) 318

...

27. Jakov Fak (Slo) 146

34. Lovro Planko (Slo) 92

38. Anton Vidmar (Slo) 54

54. Miha Dovžan (Slo) 18