Norvežani še naprej nepremagljivi, kaj pa Slovenci?

Norvežani so zmagovalci biatlonske štafetne preizkušnje 4 x 7,5 km za svetovni pokal v nemškem Oberhofu. Drugo mesto je zasedla Nemčija, tretje pa Švedska. Slovenska četverica v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Anton Vidmar je zasedla osmo mesto, kazalo pa je še na višjo uvrstitev.

Slovenska četverica je na dosedanjih štafetah dosegla dve deveti mesti, višjo uvrstitev pa jim je tako v Östersundu kot v Hochfilznu preprečilo predvsem slabše streljanje. To je bilo danes v meglenih in zahtevnih razmerah precej boljše, kar pa je zadoščalo za osmo mesto z zaostankom 4:31,7 minute.

Planko zamudoil na predajo

Miha Dovžan je porabil tri dodatne strele, da je pokril vse tarče, Jakovu Faku pa je predal kot deveti. Najbolj izkušen član reprezentance je nato brez poprav napredoval na peto mesto, čeprav je pri predaji nekaj sekund čakal na Planka, ki je zamudil na start svoje predaje.

"Zelo kompleksne razmere danes. Vreme se je ves čas spreminjalo. Zelo sem zadovoljen s svojim nastopom in premikom po lestvici, čeprav smo na koncu osmi. Zagotovo smo z nastopom lahko zadovoljni, a se zavedamo, da smo lahko še boljši in prišel bo čas, ko bomo tudi to pokazali," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) dejal Fak.

Fak je iz deveta mesta brez poprav napredoval na peto mesto, čeprav je pri predaji nekaj sekund čakal na Planka, ki je zamudil na start svoje predaje. Foto: Guliverimage

Tudi Lovro Planko je bil na strelišču zanesljiv, brez poprav pokril vseh deset tarč in prav tako predal na petem mestu tik za Italijani in tik pred nekaterimi drugimi reprezentancami. Toni Vidmar je kot zadnji član slovenske štafete po dvakrat popravljal na obeh strelskih postankih in kljub vsem pokritim tarčam zdrsnil na osmo mesto.

"Vsak položaj v štafeti je zelo pomemben, a kot zadnji imaš dodatno odgovornost, da zadržiš mesto ali poskusiš še napredovati. Na žalost danes v mojih nogah ni bilo energije. Na strelišču pa trenutno nisem v dobri formi, a sem še nekako naredil svoje. Bolj sem razočaran nad tekaškim delom," je za SZS dejal zadnji član slovenske četverice.

Norvežani spet razred zase

V boju za zmago sta razliko napravila predvsem Norvežana Sturla Holm Laegreid in starejši od bratov Boe, Tarjei, ter pred tekmeci prednost pred zadnjim nastopom povišala na minuto.

Johannes Thingnes Boe je le še dokončal delo za tretjo zmago na prav toliko štafetnih preizkušnjah to sezono, medtem ko so drugi preveč grešili. Drugouvrščeni domačini, varovanci slovenskega trenerja Uroša Velepca, so na koncu zaostali 2:01,9 minute, tretji Italijani pa že 2:50,5. Nemci so tekli tudi en kazenski krog, sedmi Francozi, ki so dobro začeli, pa kar pet.

Ob 14.25 bo za konec sporeda v Oberhofu na vrsti še ženska štafeta 4 x 6 km. Slovenke bodo nastopile v postavi Lena Repinc, Živa Klemenčič, Polona Klemenčič in Anamarija Lampič.

Izidi, 4 x 7,5 km:

1. Norveška 1:17:34,2 (0+7)

(Endre Stroemsheim, Sturla Holm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes

Thingnes Boe)

2. Nemčija + 2:01,9 (1+15)

3. Italija 2:50,5 (0+16)

4. Švedska 3:37,9 (1+11)

5. Švica 3:42,6 (1+12)

6. Češka 3:48,1 (0+10)

7. Francija 3:58,6 (5+14)

8. Slovenija 4:31,7 (0+7)

(Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko, Anton Vidmar)

9. Finska 5:19,4 (1+16)

10. Avstrija 5:26,9 (1+13)

...

