Še je upanje, da SP na Pokljuki le ne bo čisto brez gledalcev

Pokljuka svoje drugo svetovno biatlonsko prvenstvo – prvega je gostila pred natanko 20 leti – pričakuje ozaljšana. Ne le, da je izdatno pokrita z debelo snežno odejo, prireditelji so obnovili in razširili nekaj ključnih delov infrastrukture, je na današnji virtualni novinarski konferenci povedal Kacin: "Sanirala se je akumulacija, nato gozdni rob, ima razširjeno cesto s tretjim odstavnim pasom tik pred vojašnico, kjer je mogoče parkirati avtobuse in je omogočen boljši dostop. Ima optična vlakna, povezavo iz Bohinjske Bistrice. Ima najboljše nastavke, da z občino Bled in Bohinj v prihodnjih desetletjih nadaljuje s to izjemno tradicijo."

"Tisto kar si seveda želimo letos je na eni strani predvsem, da bi naša ekipa na čelu z olimpijskim podprvakom Jakovom Fakom uspela priteči v različnih disciplinah kakšen izjemen rezultat. Želimo si, in vsi skupaj si tudi zaslužijo, kakšno stopničko. Ta bi bila pika na i. Predvsem pa si želimo, da bi vsi tekmovalci, ki bodo prišli na Pokljuko ostali zdravi do konca, kar je v času covida izjemno zahtevna operacija. Vsem skupaj želim vse dobro," je še povedal predsednik OO Pokljuka.

vZIVO.si News from vZIVO.si on Vimeo.

Namesto preleta letal ogled tekem biatlonskega SP

"Nekaj je vedno bolje kot nič in na ta način želimo tudi izreči zahvalo in priznanje njihovemu delu," o tem, da bi si tekme na Pokljuki lahko v živo ogledali nekateri zdravstveni delavci, ki so že dobili dva odmerka cepiva, pravi Jelko Kacin. Foto: STA Množice gledalcev zaradi epidemije novega koronavirusa na Pokljuki seveda ne bo, vseeno pa obstaja možnost, da tekmovanje ne bo potekalo čisto brez podpore navijačev. Prireditelji se trudijo, da bi ogled tekem v živo omogočili vsaj peščici gledalcev. A ne kar komur koli, pojasni Kacin: "Kot veste, so v tem trenutku že cepljene najstarejše generacije, nad 80 let, ob njih pa še zdravstveni delavci in delavci v domovih za starejše. To pa sta kategoriji, ki sta v zadnjem letu nosili največje breme pri soočanju s covidom. Nekako v zahvalo tem najbolj izpostavljenim delavcem bi jim s posebnim povabilom omogočili ogled tekem v živo."

Kandidati za ogled svetovnega prvenstva na Rudnem polju so torej zdravstveni delavci, ki ljubijo biatlon. "Tisti, ki so bili že dvakrat cepljeni in imajo potrdila za to," pravi Kacin in dodaja: "Predvsem v organizaciji javnih zdravstvenih zavodov bi se načeloma lahko v manjšem številu udeležili posameznih tekem. Za vsako tekmo posebej bomo poskušali organizirati skupino, ki bi se je lahko udeležila in navijala v imenu vseh, ki tja ne morejo. Nekaj je vedno bolje kot nič in na ta način želimo tudi izreči zahvalo in priznanje njihovemu delu. Po drugi strani pa tudi odpreti možnosti za druge velike športne prireditve, ki bodo v tem letu v Sloveniji. Da bi tisti državljani, ki bodo do takrat že dvakrat cepljeni in ne bodo več grožnja za druge vendarle imeli možnost, da šport naredijo veliko bolj živ, kot je bil v preteklem letu. Je pa veliko odvisno od tega, kaj se bo zgodilo v naslednjih 14 dneh. Če se bo le dalo, bomo to možnost izkoristili."

170 milijonov gledalcev pred TV sprejemniki

Če niste dvakrat cepljen zdravstveni delavec, se boste morali tako kot velika večina ljubiteljev biatlona sprijazniti za navijanjem pred televizijskim ekranom. Bodo pa prenosi zato nekaj posebnega, zagotavljajo prireditelji. "To svetovno prvenstvo je res specifično, ampak vsaj 170 milijonov gledalcev bo dogajanje spremljalo prek televizije. TV Slovenija bo prvenstvo pokrila s 44 kamerami, kar je res rekord. Skratka vsak del proge bo pokrit in verjamem, da bodo vsi, ki bodo dogajanje spremljali prek televizijskih zaslonov, resnično lahko uživali. Gre za izjemno promocijo Slovenije, gre za naložbo v turistično gospodarstvo, gre za naložbo v prihodnost," je še povedal predsednik OO Pokljuka.

Tim Farčnik je spregovoril o spremembah pokljuškega programa. Foto: Grega Valančič/Sportida "Trenutno imamo registriranih 32 reprezentanc, do konca tedna pa pričakujemo, da bodo podeljena še zadnja vabila in pričakujemo, da bo število držav udeleženk naraslo na 36. Trenutno je prijavljenih 350 tekmovalcev in 450 spremljevalcev, akreditiranih imamo že 519 članov organizacijskega odbora, ki bodo skrbeli za nemoteno izvedbo tekem in pa 378 predstavnikov medijev ter televizijskih ekip, ki bodo skrbeli, da sliko Pokljuke ponesejo v svet," pa poroča podpredsednik OO Pokljuka Tim Farčnik.

Pandemija koronavirusa na tekmovalni program ni vplivala, spremenjen pa je spremljevalni program, še dodaja Farčnik: "Žal otvoritvene slovesnosti v polnem obsegu z gledalci na blejski promenadi ne bo mogoče izvesti, bomo pa poskrbeli, da bo glas Pokljuke šel v svet preko živega televizijskega prenosa in spletnih medijev. Tudi podelitvenih slovesnosti ne bo na Bledu, pač pa se bodo v luči trenutnih epidemioloških razmer odvijale na Pokljuki po samih končanih tekmovanjih."

"O kakšnem pomanjkanju snega tokrat res ne moremo govoriti"

Borut Nunar: Z veseljem lahko ugotovim, da je prizorišče pripravljeno na izvedbo svetovnega prvenstva. Foto: Simon Kavčič Prvenstvo se bo z uradnim treningom začelo 9. februarja, končalo pa 21. februarja s tekmama s skupinskim štartom, formulo ena biatlona. V 12 dneh bodo izpeljali 12 tekem v devetih tekmovalnih dneh, trije dnevi bodo prosti. Razmere za tekmovanje bodo dobre, ugotavlja direktor tekmovanj pri IBU Borut Nunar: "Prizorišče je, o čemer sem se prepričal na lastne oči, pripravljeno tako, kot mora biti slabih 14 dni pred pričetkom tekmovanja. O kakšnem pomanjkanju snega tokrat res ne moremo govoriti, problem je letos obraten, da je snega preveč, ampak kar se tiče športnega dela, Pokljuka že v tem trenutku nudi tisto, kar tekmovalci in pa nenazadnje vsi tisti, ki na tak ali drugačen način sodelujemo pri tem velikem projektu, pričakujemo. Zadnji detajli seveda pridejo na vrsto kasneje, ampak z veseljem lahko ugotovim, da je prizorišče in pa celoten organizacijski odbor Pokljuka pripravljen na izvedbo svetovnega prvenstva."

Zdravje ...

Poseben poudarek bo namenjen varovanju pred okužbo s covid 19. "Mi bomo testirali vse delavce pred začetkom prvenstva, moj namen je, da je Pokljuka varna. Varna pred covidom. Vsi, ki bodo prišli gor, bodo testirani, vsi bomo nosili maske, vmes bodo testirani na štiri do pet dni. Tekmovalci in ekipe imajo svoj laboratorij, zagotovili smo jim ljudi, ki bodo jemali brise in delali za njih. Mislim, da kašnih posebnosti ne bo. Za nas je letos nekoliko lažje, saj ne bo gledalcev. Če bi bili, bi potrebovali še dve posebni ekipi za njihovo oskrbo," poroča doktorica Lili Gantar Žura, vodja zdravstvene oskrbe in koordinatorka za covid-19 pri OO Pokljuka.

Peščici zdravstvenih delavcev se ponuja priložnost za užitek ob spremljanju biatlonskih tekem v živo, na Rudnem polju. Foto: Urban Urbanc/Sportida

... in promet

Kljub temu, da je gibanje med občinami in regijami v Sloveniji omejeno in navala avtomobilov na Pokljuko ni pričakovati, bo med prvenstvom veljal poseben prometni režim, pa opozarja Jože Ajdišek, vodja službe za promet: "Posebne razmere veljajo zaradi snega in zaradi zdravstvenih razmer. Nekoliko poseben režim bo v času svetovnega prvenstva, posebna ureditev prometa pa bo tokrat veljala samo na Pokljuki. Če bi bile razmere normalne, bi bila posebna ureditev že iz Bohinja in Bleda, tako pa bomo v času prvenstva za promet zaprli samo na Pokljuki. Od Šport hotela naprej bo mogoč dostop samo za vozila z akreditacijo. Glede na to, da je v zadnjem obdobju precej velik naval med vikendi na nekatere kraje na Gorenjskem, med drugim tudi na Pokljuko, bomo imeli ob koncih tedna prometno zaporo že na Mrzlem studencu, zato da bi preprečili kakršnekoli zastoje in nezmožnost prihoda na območje prireditve."

Od 22. januarja je Rudno polje zaprto za javnost, uporaba tekaških prog ni mogoča.

Spored SP na Pokljuki: Sreda, 10. februar:

15.00, mešane štafete, 4 x 7,5 km Petek, 12. februar:

14.30, šprint, moški, 10 km Sobota, 13. februar:

14.30, šprint, ženske, 7,5 km Nedelja, 14. februar:

13.15, zasledovanje, moški, 12,5 km

15.30, zasledovanje, ženske, 10 km Torek, 16. februar:

12.05, posamično, ženske, 15 km Sreda, 17. februar:

14.30, posamično, moški, 20 km Četrtek, 18. februar:

15.15, mešani pari Sobota, 20. februar:

11.45, štafeta, ženske, 4 x 6 km

15.00, štafeta, moški, 4 x 7,5 km Nedelja, 21. februar:

12.30, skupinski štart, ženske, 12,5 km

15.15, skupinski štart, moški, 15 km

Preberite še: