Odlična napoved pred Pokljuko: Fak na stopničkah v Anterselvi!

Jakov Fak se je na tekmi s skupinskim štartom v Anterselvi prebil na stopničke. Na 15-kilometrski preizkušnji je zgrešil en strel in zaostal le za zmagovalcem Norvežanom Johannesom Thingnesom Boejem in drugouvrščenim Francozom Quentinom Fillonom Mailletom. Fak je bil edini slovenski predstavnik na današnji tekmi.

Jakov Fak je tako na najlepši možen način napovedal svetovno prvenstvo, ki ga bo med 9. in 21. februarjem gostila Pokljuka.

Pred Fakom sta bila le trenutno najboljši biatlonec, Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je ob 52. zmagi v karieri za 31,3 sekunde ugnal Francoza Quentina Fillona Mailleta in za 44,2 Faka. Boe in Fak sta v kazenski krog zavila po enkrat, Francoz pa dvakrat.

Fak je bil odličen na prvih dveh streljanjih, ko je strelišče zapustil na drugem mestu za Italijanom Lukasom Hoferjem, po tretjem streljanju pa je kljub kazenskemu krogu ostal v skupini zasledovalcev za Boejem in Fillonom Mailletom. Na zadnjem streljanju so grešili prav vsi, tudi vodilna, izjema je bil Fak, ki se je z ničlo prebil do tretjega mesta in ga s suverenim tekom obdržal.

Za 33-letnega Faka so bile to že 26. stopničke v karieri, a prve po treh letih in kolajni na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu 2018.

Izidi, skupinski štart (15 km): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 35:44,3 (1) 2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 31,3 (2) 3. Jakov Fak (Slo) 44,2 (1) 4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 49,1 (3) 5. Arnd Peiffer (Nem) 49,1 (2) 6. Erlend Bjöntegaard (Nor) 50,6 (3) 7. Benjamin Doll (Nem) 55,1 (3) 8. Simon Eder (Avt) 57,8 (2) 9. Johannes Dale (Nor) 1:04,8 (4) 10. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:05,9 (4) Svetovni pokal, skupno: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 709 točk 2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 645 3. Tarjei Boe (Nor) 566 4. Johannes Dale (Nor) 545 5. Quentin Fillon Maillet (Fra) 506 6. Sebastian Samuelsson (Šve) 482 7. Emilien Jacquelin (Fra) 479 8. Martin Ponsiluoma (Šve) 464 9. Jakov Fak (Slo) 436 10. Lukas Hofer (Ita) 428 ... 64. Klemen Bauer (Slo) 17 66. Rok Tršan (Slo) 14 73. Miha Dovžan (Slo) 8 77. Alex Cisar (Slo) 5

Preberite še: