Rusinjam generalka pred SP na Pokljuki

Rusinje Jevgenija Pavlova, Tatjana Akimova, Svetlana Mironova in Uljana Kaiševa so zmagovalke ženske biatlonske štafetne tekme za svetovni pokal v italijanski Anterselvi, ki je bila obenem tudi generalka pred februarskim svetovnim prvenstvom na Pokljuki.

V napeti končnici tekme je bila Kaiševa na strelišču boljša od Nemke Franziske Preuss in si priborila pomembno zmago. Tretje mesto so osvojile Francozinje, so morale enkrat v kazenski krog.

Med favoriziranimi ekipami so si Norvežanke privoščile 12 poprav na strelišču in en kazenski krog ter bile šeste, Švedinje, ki so morale v kazenski krog trikrat, so bile sedme. Slovenija zaradi okužbe s koronavirusom na tekmi ni imela štafete.

Ob 15.05 bo na sporedu še moška tekma s skupinskim startom, na kateri bo slovenske barve branil Jakov Fak.

Izidi, štafeta, 4 x 6 km: 1. Rusija 1;07:32,4 (0+9)

(Jevgenija Pavlova, Tatjana Akimova, Svetlana Mironova, Uljana Kajševa) 2. Nemčija + 11,0 (0+6)

(Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann, Franziska Preuss) 3. Francija 21,2 (1+9)

(Anais Bescond, Anais Chevalier, Justine Braisaz, Julia Simon) 4. Italija 40,5 (0+8) 5. Belorusija 46,5 (0+14) 6. Norveška 59,6 (1+12) 7. Švedska 1:09,7 (3+5) 8. Švica 1:09,9 (1+11) 8. Ukrajina 1:09,9 (0+10) 10. Češka 1:10,2 (0+10)

