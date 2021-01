Francozinja na skupinskem štartu za las pred Švedinjo

Simonova je bila po prvem streljanju šele 19., po drugem še mesto slabša, v drugi polovici proge pa je brez zgrešenega strela napredovala. Po tretjem streljanju je sicer zaostajala že skoraj 40 sekund, a je nato tudi ob napakah tekmic zadnje streljanje zapustila že kot četrta, nato pa je do cilja prehitela Oebergovo, Hauserjevo in tudi Čehinjo Marketo Davidovo (1). Ta je bila na koncu peta, prehitela jo je še Nemka Franziska Preuss (1).

