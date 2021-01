Loginov do nove zmage, Cisar do prvih točk svetovnega pokala

V težkih razmerah pred februarskim svetovnim prvenstvom na Pokljuki je Loginov na najdaljši 20-kilometrski tekmi dokazal, da so presenečenja na SP možna in da tekmeci iz Norveške niso nepremagljivi, obvezna pa je ničla na strelišču. Osemindvajsetletni Rus se je veselil tretje zmage v karieri.

Najboljši biatlonec sezone Norvežan Johannes Thingnes Boe je tokrat zgrešil štirikrat in vseeno osvojil 10. mesto z manj kot dvominutnim zaostankom za zmagovalcem.

Alex Cisar do prvih točk kariere. Foto: Grega Valančič/Sportida

V slovenskem taboru se veselijo predvsem uspeha mladega Alexa Cisarja. Ta je bil ne prvem streljanju leže nenatančen dvakrat, nato pa z ničlami neopazni napredoval vse do konca in se veselil prvih točk. Ob strelski napaki manj bi bila dosegljiva tudi dvajseterica. Jakov Fak se v težkih razmerah na strelišču ni znašel in si pristreljal štiri kazenske minute, s čimer je kot 37. za mesto zaostal za Cisarjem.

Dolgo je blestel Miha Dovžan, ki je bil še po treh streljanjih na 17. mestu in napovedoval uvrstitev kariere, dva zgrešena strela pa sta ga potisnila na 44. mesto, Rok Tršan je zgrešil štiri strele in bil 63.

Razmerja moči se spreminjajo

Sicer pa je tudi tekma v Anterselvi potrdila, da se razmerja moči, potem ko so sezono obvladovali Norvežani in Francozi ter posamezniki iz Švedske, spreminjajo. Dokaz je denimo peto mesto Ukrajinca Antona Dudčenka, dve uvrstitvi avstrijskih tekmovalcev med najboljših 12, vse bližje pa so na zadnjih tekmah najboljšim tudi Italijani in Nemci.

V soboto ob 15. uri biatlonce v Anterselvi čaka štafetna tekma, že pred tem bodo biatlonke nastopile na tekmi s skupinskim startom, a brez slovenske udeležbe.