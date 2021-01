Jakov Fak v delni izolaciji. Ampak le zato, ker edini še ni zbolel.

Moški del slovenske biatlonske reprezentance pred vrhuncem te zime, februarskim svetovnim prvenstvom na domači Pokljuki, čaka le še ena postaja svetovnega pokala. V Anterselvi na Južnem Tirolskem so od četrtka do nedelje na sporedu posamični tekmi, štafeti in skupinska štarta. Slovenskih biatlonk v Italiji ni, zaradi vdora koronavirusa v ekipo so v domači samoizolaciji.

"Dekleta so doma, Zadravčeva je bila pozitivna, pa Malijeva, preostale so v karanteni, ker so bile skupaj v sobi. Karanteno imajo do 26. januarja, nimamo kaj," nam je pred dnevi poročal Janez Ožbolt, vodja panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije. Nina Zadravec in trenerka ženske vrste Andreja Mali sta bili zadnji žrtvi novega koronavirusa, pozitivni sta bili na testiranju v Oberhofu.

Mehurčki niso neprodušni

Janez Ožbolt: Stoodstotne varnosti ni, naredimo pa vse, kar lahko, da Jakova zaščitimo. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Fantje so v Anterselvi, tam je vse OK, štirje od petih fantov so covid-19 že preboleli," pa je Ožbolt povedal o stanju v moškem delu reprezentance. Tam so že pred sezono koronavirus preboleli trener Uroš Velepec, pa Alex Cisar, Rok Tršan in Miha Dovžan. Po novem letu je zbolel še Klemen Bauer. Okužbi Zadravčeve in Malijeve sta pokazali, da mehurčki na prizoriščih tekem še zdaleč niso neprodušni.

"Seveda niso," pravi Ožbolt in dodaja: "Saj so ljudje previdni, ampak eden prinese in se to hitro razširi naprej. Obtoževati koga tudi ne moreš. Tisti, ki se malo bolj pazijo, morda imajo kakšen odstotek manj možnosti za okužbo, a tudi to ne pomaga vedno. Andreja Mali je bila izjemno previdna, pa mu kljub temu ni ušla."

Na Faka še posebej pazijo

No, najpomembnejše je, da se je za zdaj virusu uspešno izmaknil prvi adut slovenske vrste Jakov Fak. "Da, na Jakova pa posebej pazimo," priznava Ožbolt. "Ko smo šli iz Oberhofa, se je peljal v avtu samo s fanti, ki so že preboleli virus. Tudi v sobi v Anterselvi je izoliran, ampak še vedno ni stoodstotne varnosti, naredimo pa vse, kar lahko, da ga zaščitimo."

V Anterselvi bodo tako slovenske barve branili le biatlonci, prva tekma, 20-kilometrska posamična preizkušnja, Faka in druščino čaka v petek (13:15), v soboto je na vrsti tekma štafet (15:05), v nedeljo pa še skupinski štart (15:05). Sledi selitev na Pokljuko. Svetovno prvenstvo se bo začelo v sredo, 10. februarja, s tekmo mešanih štafet.

