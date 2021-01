Mlada Lena Repinc povsem blizu stopničkam v Arberju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arber v Nemčiji gosti novo serijo tekem pokala IBU v biatlonu. V sredo sta bili na sporedu dve posamični tekmi in tudi tokrat je imela Slovenija na startu številno ekipo, ki je poskrbela za nekaj odličnih rezultatov. Najbolj odmeva dosežek 17-letne Lene Repinc, ki je na 12,5-kilometrski tekmi zasedla odlično peto mesto.

Lena Repinc je zgrešila le eno tarčo na prvem strelskem postanku, v nadaljevanju pa je svojo nalogo opravila brezhibno. Njen zaostanek za zmagovalko, Tamaro Steiner iz Avstrije, je znašal 44,7 sekunde.

S 26. mestom je lep rezultat dosegla tudi Klara Vindišar (0,0,1,0), Živa Klemenčič, Kaja Marič in Kaja Zorč pa so se uvrstile med 73. in 79. mestom.

Anton Vidmar najboljši med fanti

Še pred dekleti so se na 15-kilometrsko preizkušnjo podali fantje. Tako kot v prvem delu tekmovanj v Arberju je bil od naših biatloncev najboljši Anton Vidmar. Tokrat je zasedel 28. mesto (1,0,0,1), Matic Repnik je bil 54., Jaša Zidar 113., Mark Vozelj pa 135.

V Arberju se jutri ne bo tekmovalo, v petek pa prideta na vrsto šprinta.

Marič in Oblak pozitivna V soboto sta bila v Arberju na testu za novi koronavirus sicer pozitivna trenerja mladinske vrste, Janez Marič in Lenart Oblak. Takoj so jima odredili osamitev v hotelski sobi.

Preberite še: