Planko in Klemenčičeva državna prvaka v zasledovanju

V moški konkurenci so že na sobotnem sprintu manjkali Jakov Fak, Klemen Bauer in Alex Cisar, danes pa sta se omenjeni trojici pridružila še preostala iz svetovnega pokala Rok Tršan in Miha Dovžan, ki sta v soboto v sprintu osvojila prvo in tretje mesto.

Ponujeno je najbolje izkoristil Planko, ki je tako kot Anton Vidmar (Brdo) zgrešil tri strele, na koncu pa je tekmovalca ločilo 1:05 minute. Bolj tesno je bilo v boju za drugo mesto, saj je Matic Repnik (Ihan) za Vidmarjem zaostal vsega sedem sekund, v kazenskem krogu pa se je zavrtel dvakrat.

Lovro Planko je najbolje izkoristil odsotnost prvokategorinikov. Foto: Vid Ponikvar

Mlada Repinčeva spet v boju za zmago

V ženski konkurenci je na 7,5 km do naslova prišla Polona Klemenčič. Ta je imela po treh kazenskih krogih slabih šest sekund prednosti pred Niko Vindišar (Gorje), ki je zgrešila le dva strela. Do zadnjega streljanja je bila v boju za zmago tudi mlada Lena Repinc (Bohinj), ki pa je na zadnjem strelskem postanku dvema zgrešenima streloma iz prvih treh dodala še dva in zdrsnila na najnižjo stopničko zmagovalnega odra. V hudem boju je obdržala debelo sekundo naskoka pred Leo Einfalt (Triglav), zmagovalko sprinta, ki je morala v kazenski krog petkrat.

Predvsem ženska tekma je še enkrat potrdila, da uveljavljena slovenska ekipa v svetovnem pokalu dobiva konkurenco vsaj v Repinčevi in mladi Klari Vindišar, ki je bila danes peta.

