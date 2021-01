Ob slovesu od Oberhofa francosko slavje

Tudi žensko zasledovanje na 12,5 km s štirimi streljanji je prikazalo, zakaj se je biatlon prebil v sam vrh zimskih športov po priljubljenosti med gledalci.

Živahno dogajanje na stadionu v Oberhofu je kazalo na drugo letošnjo zmago Italijanke Dorothee Wierer, ki je imela po treh streljanjih že 23 sekund prednosti pred Oebergovo in skupino petih zasledovalk. Na zadnjem streljanju pa je morala Wiererjeva, ki je naskok na progi še povečala, v kazenski krog kar dvakrat.

V kazenski krog pa so morale tudi vse zasledovalke, kar sta s po petimi zadetimi tarčami izkoristili Preussova in Simonova ter v ospredju sami odločili zmagovalko. Šele tik pred ciljem je Francozinji uspel odločilni napad. Za tretje mesto pa so se borile Švedinji Oebergova in Mona Brorsson ter Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold. Najprej je iz boja za stopničke izpadla Brorssonova, v sami končnici pa še Norvežanka.

Franziska Preuss je zasedla drugo mesto. Foto: Guliverimage/Getty Images

Slovenke že doma

Slovenke so zaradi okužbe s koronavirusom odpotovale domov že v soboto pred štafetno tekmo, med najboljšimi 30 v svetovnem pokalu, ki imajo pravico nastopa na tekmi s skupinskim startom, pa Slovenija svoje predstavnice nima.

Biatlonci bodo prihodnji teden s tekmami svetovnega pokala nadaljevali v italijanski Anterelvi, po krajšem premoru pa se bodo med 9. in 21. februarjem zbrali na svetovnem prvenstvu na Pokljuki.

Izidi, ženske, zasledovalno (12,5 km): 1. Julia Simon (Fra) 40:11,1 (3)

2. Franziska Preuss (Nem) + 3,9 (2)

3. Hanna Oeberg (Šve) 11,7 (3)

4. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 13,0 (2)

5. Mona Brorsson (Šve) 14,9 (1)

6. Dorothea Wierer (Ita) 28,8 (2)

7. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 30,3 (4)

8. Tiril Echkoff (Nor) 32,1 (4)

9. Julie Braisaz (Fra) 32,6 (4)

10. Marketa Davidova (Češ) 33,0 (3) Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 579 točk

2. Tiril Eckhoff (Nor) 560

3. Hanna Oeberg (Šve) 550

4. Dorothea Wierer (Ita) 442

5. Franziska Preuss (Nem) 439

6. Elvira Oeberg (Šve) 439

7. Dzinara Alimbekava (Blr) 412

8. Lisa Theresa Hauser (Avt) 382

9. Marketa Davidova (Češ) 364

10. Anais Chevalier (Fra) 334

...

76. Polona Klemenčič (Slo) 3

