Avstrijka do krstne zmage v Anterselvi, Slovenk pa tam ni

Hauserjeva je dosegla prvo zmago v karieri, do nje pa je prišla z odličnim tekom, saj je zgrešila en strel. Za avstrijske biatlonke je današnja zmaga prva po šestih letih.

There is it! Lisa Theresa Hauser wins her first individual World Cup Race in the women's 15km in @biathlonantholz 🙌 #ANT21 🇦🇹



🥇🇦🇹 Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon

🥈🇺🇦 Yuliia Dzhima @OlympicUA

🥉🇫🇷 Anais Chevalier-Bouchet @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/m8K3fjDQov