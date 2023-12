Po hudem incidentu s puško vseeno prevlada Norvežanov

Norveški biatlonci so tudi na tekmi za svetovni pokal skupinskim startom v Lenzerheideju pokorili konkurenco. Po 15 kilometrih so zasedli prva tri mesta. Zmagal je Johannes Thingnes Boe, drugo mesto je zasedel Johannes Dale, zaostal je 14,6 sekunde, tretje pa Tarjei Boe, njegov zaostanek je znašal 21,8 sekunde. Na tekmi pa ni smel nastopiti Norvežan Sturla Holm Laegreid, ki je zaradi nerodnosti poskrbel za hud incident s strelnim orožjem.

Zmagovalec je do zmage prišel predvsem zaradi odlične tekaške predstave, na strelišču je zgrešil dvakrat, enkrat več kot rojaka in najbližja zasledovalca. Najboljši tekmovalec, ki ni bil Norvežan, je bil Šved Martin Ponsiluoma na četrtem mestu.

Lovro Planko, ki je imel edini od Slovencev pravico nastopa, je v cilj prišel zadnji, zasedel je 30. mesto. Zgrešil je kar šest strelov, zaostal pa pet minut, tri sekunde in desetinko.

Kaj se je zgodilo Laegreidu?

Sturla Holm Laegreid: Izejmno žal mi je za ta incident, opravičujem se celotni biatlonski družini, mojim reprezentančnim kolegom in lastniku hotela. Foto: Guliverimage Danes pa na startu ni bilo Norvežana Sturle Holma Laegreida, ki se mu je v hotelu po včerajšnji tekmi zgodila velika nerodnost. V pušli je pozabil naboj in nato zvečer pri suhem streljanju (vaja brez nabojev) v hotelu ustrelil. To je hud incident, skrbno varovanje z orožjem je namreč v biatlonu stroga zahteva, zato obstajajo tudi varnostni postopki, ki pa jih Leagreid ni docela upošteval. Norveška zveza je naznanila neljub dogodek Mednarodni biatlonski zvezi, ki je Laegreida kaznovala s prepovedjo starta na nedeljski tekmi, sam bitlonec pa dodogek obžaluje in napake, ki bi se lahko končala tudi tragično, nikakor ne jemlje zlahka.

"Izejmno žal mi je za ta incident, opravičujem se celotni biatlonski družini, mojim reprezentančnim kolegom in lastniku hotela. To je bil krut opomin meni in preostalim športnikom, kako pomembni so varnostni postopki," je dejal v uzjavi za javnost. K sreči v incidentu ni bil nihče poškodovan.

Lenzerheide, skupinski start (15 km): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 35:00,1 (2)

2. Johannes Dale-Skjevdal(Nor) + 14,6 (1)

3. Tarjei Boe (Nor) 21,8 (1)

4. Martin Ponsiluoma (Šve) 43,5 (3)

5. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 49,8 (3)

6. Vebjoern Soerum (Nor) 51,1 (3)

7. David Zobel (Nem) 58,1 (2)

8. Michal Krčmar (Češ) 58,2 (1)

9. Tommaso Giacomel (Ita) 58,3 (4)

10. Andrejs Rastorgujevs (Lat) 58,9 (0)

...

30. Lovro Planko (Slo) 5:03,1 (6) Svetovni pokal, skupno: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 484 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 411

3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 366

4. Endre Stroemsheim (Nor) 317

5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 301

6. Philipp Nawrath (Nem) 300

7. Vetle Christiansen (Nor) 287

8. Benedikt Doll (Nem) 286

9. Martin Ponsiluoma (Šve) 284

10. Sebastian Samuelsson (Šve) 281

...

30. Lovro Planko (Slo) 92

33. Jakov Fak (Slo) 78

37. Anton Vidmar (Slo) 54

50. Miha Dovžan (Slo) 18

Preberite še: