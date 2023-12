Francozinja najhitrejša, Lampičeva po šestih kazenskih strelih 16.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska biatlonka Justine Braisaz-Bouchet je zmagovalka današnje preizkušnje svetovnega pokala s skupinskim startom v Lenzerheideju. Brez zgrešenega strela je s progo opravila v 36:04,6 minute in v cilj prišla pred švedskima sestrama Elviro in Hanno Öberg. Edina slovenska predstavnica Anamarija Lampič je bila ob šestih zgrešenih strelih 16.

Za francosko predstavnico je popoln konec tedna na tem novem prizorišču svetovnega pokala v Švici. Pred tem je 27-letna Justine Braisaz-Bouchet slavila tako v sprintu kot tudi na zasledovalni tekmi.

Danes se je znova izkazala z odličnim streljanjem, kjer je tudi naredila razliko do zasledovalk. Elvira Öberg in njena sestra Hanna sta zgrešili po dva strela (po enega na prvih dveh streljanjih) ter na koncu zaostali 5,5 in 10,6 sekunde za zmagovalko. S tem je Braisaz-Boucheteva tudi prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Zmagovalka Justine Braisaz-Bouchet je zadela prav vse tarče. Foto: Guliverimage

Znova je strelišče predstavljalo velik izziv za edino slovensko predstavnico na tekmi. Anamarija Lampič je na prvo streljanje leže prišla kot deseta, a je morala nato dvakrat v kazenski krog in je padla na 27. mesto.

V drugo leže je bila natančnejša, zgrešila je en strel, enako tudi v tretjem streljanju, ko je stoje pokrila štiri tarče. V zadnjem streljanju je stoje znova zgrešila dve tarči. Čeprav je morala odteči dodatnih 900 metrov v šestih kazenskih strelih, je v zadnjem tekaškem krogu pridobila šest mest za končno 16. mesto z zaostankom 1:58,3 minute za zmagovalko.

V skupnem seštevku svetovnega pokala Braisaz-Boucheteva vodi s 427 točkami pred danes petouvrščeno Ingrid Landmar Tandrevold iz Norveške s 417 točkami in Elviro Öberg s 393 točkami.

Danes bo v Lenzerheideju na sporedu še tekma v moškem skupinskem startu, ki ga bo prvič izkusil Slovenec Lovro Planko. Start bo ob 14.45.