Biatlonska karavana je zbrana na tretji postaji letošnjega svetovnega pokala v Lenzerheideju v Švici. Biatlonke so danes že končale sprintersko tekmo, na tej pa se je zmage veselila Francozinja Justine Braisaz-Bouchet. Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič, ki je kljub štirim napakam na strelišču pristala na 14. mestu. Polona in Živa Klemenčič nista osvojili točk svetovnega pokala, obolela Lena Repinc pa danes ni startala.

Drugo mesto je danes zasedla Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, tretje pa Italijanka Lisa Vittozzi. Vse tri najboljše tekmovalke so bile brezhibne na strelišču.

To pa ne velja za najboljšo Slovenko Anamarijo Lampič, ki je morala kar štirikrat v kazenski krog in s tem odtekla 450 metrov več kot najboljše strelke na tekmi. Vseeno pa je bila Lampičeva spet hitra kot blisk v smučini, s 7,5 kilometra proge je opravila 14 sekund hitreje od zmagovalke, za Francozinjo pa je na koncu zaostala minuto in 31 sekund, kar je zadoščalo za 14. mesto. Zgolj v zadnjem krogu je 28-letnica iz Valburge pridobila kar 16 mest.

"Še vedno imam povsem zamašen nos in niti ne vem, kako lahko diham"

"Še sama ne vem, kako mi uspeva tako hitro teči. Še vedno imam povsem zamašen nos in niti ne vem, kako lahko diham. Škoda je teh zgrešenih strelov. Predvsem me jezijo streli leže, ker vem, da sem sposobna več. Na treningih streljam ničle. Ne vem, kaj delam narobe. Morda sem celo preveč osredotočena na to, kar moram delati. Na treningih vse poteka bolj tekoče, bolj samozavestno, veliko manj razmišljam. Na tekmah pa sem zelo pozorna, da ne bi česa izpustila, zdi se mi, da bi morala le manj razmišljati. Tekaško pa resnično ne morem verjeti, da sem tako hitra, ker nimam občutka, da v bistvu sem tako hitra. Danes sem zelo trpela. Očitno gre in moj cilj je izpopolnjen. Prišla sem na zasledovanje. To je bil moj cilj pred začetkom sezone, da nastopam na čim več tekmah, kar mi zelo dobro uspeva. Zagotovo me zanima tudi nedeljski skupinski start. Ni važno, četudi kot trideseta, le da se uvrstim tja. To je vseeno tekma z le najboljšimi in če sem jaz zraven, bo to zagotovo dosežek," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Gorenjka.

Na zasledovanje tudi sestrični Klemenčič

Sestrični Klemenčič danes nista osvojili točk svetovnega pokala, sta se pa uvrstili na zasledovalno preizkušnjo. Živa je bila z dvema strelskima napakama na koncu 58. (+3:21,5), Polona pa s štirimi 60. (+3:25). Lene Repinc zaradi bolezni ni bilo na startu.

27-letna Justine Braisaz-Bouchet je prišla do prve zmage v sezoni in pete v karieri. Nazadnje je bila najboljša marca 2022 na Holmenkollnu, to sezono pa je na stopničkah stala v sprintu v Hochfilznu, ko je bila tretja.

Justine Braisaz-Bouchet je prišla do prve zmage v sezoni. Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku je v vodstvu Ingrid Landmark Tandrevold, ki je zbrala 346 točk. Vittozzijeva je pri 309, Švedinja Elvira Öberg, ki je bila danes peta, pa 273. Lampičeva je napredovala na 20. mesto, doslej je osvojila 98 točk.

V petek bodo v Lenzerheideju v sprintu tekmovali moški. Slovenske barve bodo zastopali Jakov Fak, Toni Vidmar in Lovro Planko, je sporočila Smučarska zveza Slovenije. Zaradi bolezni je v domovini ostal Miha Dovžan, Matic Repnik in Alex Cisar pa bosta tekmovala v pokalu Mednarodne biatlonske zveze.

V soboto bosta obe zasledovalni preizkušnji, v nedeljo pa prvi tekmi s skupinskim startom v sezoni. Za zdaj je med 25 najboljšimi v skupnem seštevku od slovenskih predstavnikov le Anamarija Lampič.

Lenzerheide, sprint 7,5 km: 1. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 22:13,0 (0)

2. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) + 12,2 (0)

3. Lisa Vittozzi (Ita) 17,2 (0)

4. Julia Simon (Fra) 39,7 (1)

5. Elvira Öberg (Šve) 52,0 (1)

6. Marit Ishol Skogan (Nor) 55,7 (0)

7. Franziska Preuss (Nem) 59,5 (0)

8. Deedra Irwin (ZDA) 1:12,6 (0)

9. Tereza Vobornikova (Češ) 1:23,1 (0)

10. Juni Arnekleiv (Nor) 1:26,1 (1)

...

14. Anamarija Lampič (Slo) 1:31,0 (4)

58. Živa Klemenčič (Slo) 3:21,5 (2)

60. Polona Klemenčič (Slo) 3:25,0 (4)

... Svetovni pokal, skupno: 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 346 točk

2. Lisa Vittozzi (Ita) 309

3. Elvira Öberg (Šve) 273

4. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 256

5. Lou Jeanmonnot (Fra) 251

6. Justine Brtaisaz-Bouchet (Fra) 247

7. Vanessa Voigt (Nem) 241

8. Franziska Preuss (Nem) 236

9. Lena Haecki-Gross (Švi) 230

10. Julia Simon (Fra) 202

...

20. Anamarija Lampič (Slo) 98

55. Polona Klemenčič (Slo) 13

63. Lena Repinc (Slo) 7

...

Preberite še: