Slovenke med deseterico, Lena Repinc odlična, Anamarija Lampič streljala bolje

Juni Arnekleiv, Marit Skogan, Karoline Knotten in Ingrid Landmark Tandrevold so se veselili zmage na tekmi štafet v Hochfilznu.

Juni Arnekleiv, Marit Skogan, Karoline Knotten in Ingrid Landmark Tandrevold so se veselili zmage na tekmi štafet v Hochfilznu. Foto: Guliverimage

Norvežanke Juni Arnekleiv, Marit Skogan, Karoline Knotten in Ingrid Landmark Tandrevold so zmagovalke biatlonske štafetne tekme za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Slovenke Lena Repinc, Polona in Živa Klemenčič ter Anamarija Lampič so osvojile deveto mesto.

Prva med Slovenkami je šla na progo 20-letna Lena Repinc in presegla vsa pričakovanja. Po strelski ničli je z odlično pripravljenimi smučmi svoje opravila tudi na progi in predala kot šesta, vsega 18 sekund za favoriziranimi postavami Švedske, Norveške in Nemčije, 10 za Italijankami in praktično skupaj z Avstrijo.

"Lahko rečem le hvala servisni ekipi. To je bila moja najboljša tekma do zdaj in upam, da bo še več takšnih," je bila po tekmi zadovoljna Repinčeva.

Polona Klemenčič je imela vnovič težave na strelišču, na srečo pa na vsakem od postankov uspešno porabila vse tri rezervne naboje. Zaostanek za Italijo je narasel na 1:40 minute, Slovenija pa je bila sedma. "Leže trije zgrešeni streli, imela sem tri poprave za tri strele. Na srečo sem se izvlekla. Stoje sem spet porabila vse tri poprave, kar je preveč. Morala bi popraviti s prvim strelom, da bi ostala z Avstrijko in bi Živa lahko začela z njo," je napako potrdila reprezentantka.

Živa Klemenčič je porabila tri dodatne naboje in vse do predaje Anamariji Lampič držala stik s Čehinjo Marketo Davidovo in Ukrajinko Irino Petrenko. Predala je na osmem mestu, kar je bilo lepo izhodišče, da ekipa uresniči napovedi in izboljša lansko osmo mesto s tega prizorišča.

Anamarija Lampič je morala v kazenski krog. Foto: Guliverimage

Anamarija Lampič pa je uvrstitev še enkrat več pokvarila s slabim streljanjem. Po drugem postanku je morala v kazenski krog, v smučini pa je do cilja pridobila eno mesto. "Streljanje boljše kot včeraj," je po tekmi ugotovila Lampičeva, ki je na zasledovanju morala kar desetkrat v kazenski krog: "Tekaško pa sem se kljub 'zabasanemu' nosu znova počutila odlično. Zdaj je na vrsti počitek in priprava za tekme v Švici."

V ospredju so bile z Liso Vittozzi po pričakovanjih zelo močne Italijanke, ki pa nimajo četverice tekmovalk na vrhunskem nivoju. Zato je bilo v boju za zmago pričakovati obračun Norvežank, Švedinj in Francozinj. A Francozinje so si predčasno pristreljale kazenski krog in velik zaostanek, zato sta o prvem mestu odločala dvoboja med Knotten in Tandrevold ter švedskima sestrama Hanno in Elviro Öberg. Norvežanki sta bili močnejši.

Pred božično-novoletnimi prazniki biatlonce prihodnji teden čaka še gostovanje v švicarskem Lenzerheideju, kjer se bodo zvrstili sprint, zasledovanje in prvič v sezoni tudi tekmi s skupinskim startom.

Izidi: 1. Norveška 1:07:39,0 (0+6)

(Juni Arnekleiv, Marit Skogan, Karoline Knotten in Ingrid Landmark Tandrevold)

2. Švedska + 31,6 (0+10)

3. Francija 1:01,5 (1+8)

4. Italija 1:14,7 (0+5)

5. Nemčija 1:22,9 (0+7)

6. Avstrija 2:20,1 (0+10)

7. Švica 2:31,2 (0+10)

8. Češka 2:40,8 (2+12)

9. Slovenija 2:53,0 (1+14)

(Lena Repinc, Polona Klemenčič, Živa Klemenčič, Anamarija Lampič)

10. Ukrajina 3:06,4 (0+10)

