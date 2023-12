Anamarija Lampič spet izjemno hitra v smučini, na strelišču pa ...

V boju za zmago je v po polovici tekme najbolje kazalo Švicarki Leni Häcki Gross, snahi slovenskega trenerja Ricca Grossa. Po napaki pri streljanju stoje pa sta v vodstvo prešli Elvira Öberg in zmagovalka sprinta, Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, ki sta skupaj prišli tudi na zadnje streljanje.

Na strelišču pa je imela Norvežanka zastoj na puški, kar je Švedinja izkoristila in pobegnila, z ekspresnim streljanjem pa jo je ujela tudi Švicarka in v zadnjem krogu sta med seboj odločali o razvrstitvi na zmagovalnem odru. Močnejša je bil Švicarka.

Najboljša je bila Švedinja Elvira Öberg. Foto: Guliverimage

Slovenke so vidne uvrstitve pustile na strelišču. Anamarija Lampič je šla v tekmo kot osma, a že na prvem postanku morala v kazenski krog trikrat. Do konca je zgrešila polovico vseh tarč in se v zadnjem krogu borila, da bi z 42. mesta prišla med dobitnice točk. Vnovič najhitrejša v smučini je do cilja prehitela devet tekmovalk.

Lena Repinc je bila s puško nenatančna dvakrat, a je bilo 54. mesto preslabo izhodišče za viden napredek, tako da je bila 48., Polona Klemenčič pa je zgrešila šest tarč in z 28. nazadovala na 51. mesto.

V nedeljo bosta v Hochfilznu na sporedu obe štafeti.

Hochfilzen, zasledovanje, 10 km: 1. Elvira Öbererg (Šve) 29:44,6 8 (1)

2. Lena Haecki Gros (Švi) 11,2 (1)

3. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 13,9 (1)

4. Lisa Vittozzi (Ita) 32,0 (1)

5. Julia Simon (Fra) 1:01,5 (1)

6. Hanna Öberg (Šve) 1:14,6 (0)

7. Karoline Knotten (Nor) 1:33,9 (1)

8. Justin Braisaz Bouchet (Fra) 1:46,1 (5)

9. Anna Magnusson (Šve) 1:48,9 (2)

10. Anna Gandler (Avt) 1:52,9 (1)

...

33. Anamarija Lampič (Slo) 4:05,9 (10)

48. Lena Repinc (Slo) 5:07,0 (2)

51. Polona Klemenčič (Slo) 5:25,4 (6) Svetovni pokal, skupno: 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 271 točk

2. Lou Jeanmonnot (Fra) 251

3. Lisa Vittozzi (Ita) 249

4. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 235

5. Elvira Öberg (Šve) 228

6. Vanessa Voigt (Nem) 221

7. Lena Haecki-Gross (Švi) 208

8. Franziska Preuss (Nem) 200

9. Justine Brtaisdaz Bouchet (Fra) 157

10. Hanna Öberg (Šve) 153

...

26. Anamarija Lampič (Slo) 71

52. Polona Klemenčič (Slo) 13

58. Lena Repinc (Slo) 7

