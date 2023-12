Anamarija Lampič poletela med deseterico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polona Klemenčič je bila na strelišču nenatančna dvakrat in je za zmagovalko na 7,5 kilometra dolgi preizkušnji pridelala 1:43 zaostanka. Tudi Lena Repinc je morala v dva kazenska kroga, s 53. mestom (+ 2:31,0) se je uvrstila na sobotno zasledovalno tekmo. Živa Klemenčič (+ 3:31,0/3) je bila prepočasna, tekmo je končala na 78. mestu.

Strelsko brezhibna Tandervoldova je bila danes za 4,9 sekunde hitrejša od Švedinje Elvire Öberg, ki je bila enkrat nenatančna na prvem strelskem postanku, tretje mesto pa je zasedla Francozinja Justine Braisaz-Bouchet (+ 19,7), ki je prav tako morala enkrat v kazenski krog.

Lampičevi Hochlfilzen očitno ustreza, že lani, v svoji krstni sezoni med biatlonkami, je tam osvojila izvrstno peto mesto na sprinterski tekmi. Peta je bila tudi na sprintu v Anterselvi in to sta za zdaj njena najboljša posamična izida v svetovnem pokalu. Danes je imela najboljši čas teka, če odštejemo streljanje, je bila na progi dobrih šest sekund hitrejša od Öbergove in kar 17 sekund od zmagovalke Tandervoldove.

Do menjave je prišlo tudi v vodstvu skupnega seštevka svetovnega pokala. Nemka Franziska Preuss zaradi okužbe s koronavirusom ni tekmovala, kar je za prevzem vodstva izkoristila danes 15. Francozinja Lou Jeanmonnot, le 12 točk zdaj zaostaja Tandrevoldova. Lampičeva je v skupnem seštevku napredovala na 21. mesto.

Jutri bosta v Hochfilznu obe zasledovalni tekmi, moška (tudi z Jakovom Fakom, Tonijem Vidmarjem, Lovrom Plankom in Miho Dovžanom) se bo začela ob 12.15, ženska (Lampičeva, P. Klemenčičeva in Repinčeva) bo ob 14.45. V nedeljo bosta še štafetni tekmi, moška ob 11.30, ženska ob 14.15.

Hochfilzen, sprint, 7,5 km: 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 20:59,9 (0)

2. Elvira Öbererg (Šve) 4,9 (1)

3. Justin Braisaz Bouchet (Fra) 19,7 (1)

4. Lena Haecki Gros (Švi) 20,1 (1)

5. Lisa Vittozzi (Ita) 24,4 (0)

6. Karoline Knotten (Nor) 40,4 (2)

7. Julia Simon (Fra) 44,2 (1)

8. Anamarija Lampič (Slo) 54,0 (3)

9. Ana Magnusson (Šve) 54,7 (1)

10. Jessica Jislova (Češ) 57,7 (0)

...

28. Polona Klemenčič (Slo) 1:43,0 (2)

53. Lena Repinc (Slo) 2:31,0 (2)

78. Živa Klemenčič (Slo) 3:31,0 (3) Svetovni pokal, skupno: 1. Lou Jeanmonnot (Fra) 223 točk

2. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 211

3. Franziska Preuss (Nem) 200

4. Lisa Vittozzi (Ita) 199

5. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 199

6. Vanessa Voigt (Nem) 192

7. Elvira Öberg (Šve) 138

8. Lena Haecki-Gross (Švi) 133

9. Juni Arnekleiv (Nor) 123

10. Justine Brtaisdaz Nouchet (Fra) 123

...

21. Anamarija Lampič (Slo) 63

50. Polona Klemenčič (Slo) 13

54. Lena Repinc (Slo) 7

