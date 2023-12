Zmaga na Norveško, vsi štirje Slovenci do točk

Slovenija je resda ostala brez vidne uvrstitve, zato pa dosegla soliden ekipni uspeh. Anton Vidmar je prikazal odličen tek in kljub dvema zgrešenima streloma zaostal za Jakovom Fakom le štiri sekunde, pa čeprav je slednji moral v kazenski krog le enkrat.

Točke sta z 32. in 37. mestom osvojila tudi Lovro Planko in Miha Dovžan. Prav Planku se je dolgo obetala zelo visoka uvrstitev, saj je prvo streljanje opravil brez napake in bil na vmesnem času 10., stoje pa je zgrešil dva strela. Miha Dovžan je moral v kazenski krog enkrat.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjem krogu, kjer je imel največ moči 35-letni Norvežan ter z vrha zrinil rojaka Laegreida. Vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je zdaj prevzel Samuelsson, ki ima šest točk več kot Boe. To vsekakor obeta zelo zanimivo sobotno zasledovanje. Doslej vodilni Nemec Philipp Nawrath je osvojil le 34. mesto in zdrsnil na tretje mesto.

Ob 14.25 bo na sporedu še ženska tekma s Polono in Živo Klemenčič, Anamarijo Lampič in Leno Repinc, zaradi okužbe s koronavirusom pa bo na tekmi manjkala vodilna v svetovnem pokalu, Nemka Franziska Preuss.

Moški, 10 km:

1. Tarjei Boe (Nor) 24:37,5 (0)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 4,9 (0)

3. Sebastian Samuelsson (Nor) 10,0 (1)

4. Martin Ponsiluoma (Šve) 18,4 (1)

5. Johannes Dale (Nor) 19,2 (2)

6. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 26,5 (1)

7. Benedikt Doll (Nem) 31,1 (1)

8. Tommaso Giacomel (Ita) 33,1 (0)

9. Johannes Kühn (Nem) 40,1 (1)

10. Eric Perrot (Fra) 43,9 (1)

...

22. Jakov Fak (Slo) 1:27,6 (1)

24. Anton Vidmar (Slo) 1:31,7 (2)

32. Lovro Planko (Slo) 1:50,5 (2)

37. Miha Dovžan (Slo) 1:58,8 (1)

Svetovni pokal, skupno:

1. Sebastian Samuelsson (Šve) 236 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 230

3. Philipp Nawrath (Nem) 184

4. Vetle Christiansen (Nor) 160

5. Endre Streomsheim (Nor) 152

6. Justus Strelov (Nem) 151

7. Johannes Dale (Nor) 145

8. Sturla Holm Laegreid (Nor) 141

9. Johannes Thingnes Boe (Nor) 139

10. Vebjoern Soerum (Nor) 137

...

27. Anton Vidmar (Slo) 54

34. Jakov Fak (Slo) 37

36. Lovro Planko (Slo) 30

45. Miha Dovžan (Slo) 12