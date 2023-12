Prva zmaga za Francozinjo, Anamarija Lampič najboljša Slovenka

Anamarija Lampič je danes na 7,5 kilometra dolgi sprinterski tekmi spet tekla izjemno, na strelišču pa je bila nenatančna štirikrat, dvakrat na prvem in dvakrat na drugem postanku. Po štirih kazenskih krogih je do cilja nabrala 1:24,1 zaostanka za zmagovito Francozinjo, osvojila nove točke svetovnega pokala in se zanesljivo uvrstila na nedeljsko zasledovalno tekmo.

Na tej pa bo edina slovenska predstavnica, saj se preostala tri dekleta danes niso izkazala. Polona Klemenčič je bila strelsko nerazpoložena, zgrešila je kar pet strelov in pristala na 72. mestu. Njena sestrična Živa Klemenčič je streljala veliko boljše (en kazenski krog), a je zaostala v teku in s 63. mestom za las zgrešila uvrstitev na zasledovanje.

Pomanjkanje moči v smučini se je občutilo tudi pri najmlajši članici slovenske reprezentance Leni Repinc. Gorenjka je bila tudi trikrat nenatančna na strelišču, z zaostankom 3:27,7 za zmagovalko pa je pristala na 83. mestu.

Lou Jeanmonnot se je veselila prve zmage v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

Lou Jeanmonnot je danes prišla do svoje prve zmage v svetovnem pokalu, streljala je brezhibno in za 8,5 sekunde premagala Norvežanko Karoline Offigstad Knotten (en kazenski krog) ter za 17,6 sekunde še eno Norvežanko Juni Arnekleiv (en kazenski krog).

Jutri bo v Östersundu še moška sprinterska tekma (14.45), v nedeljo pa bosta obe zasledovalni tekmi.

Izidi ženskega sprinta (7,5 km):

1. Lou Jeanmonnot (Fra) 21:04,1 (0)

2. Karoline O. Knotten (Nor) + 8,5 (1)

3. Juni Arnekleiv (Nor) 17,6 (1)

4. Franziska Preuss (Nem) 18,3 (2)

5. Vanessa Voigt (Nor) 20,0 (1)

6. Ingrid L. Tandrevold (Nor) 23,8 (2)

7. Marte K. Johansen (Nor) 27,6 (0)

8. Gilonne Guigonnat (Fra) 32,8 (0)

9. Lisa Vittozzi (Ita) 33,7 (0)

10. Mona Brorsson (Šve) 34,8 (0)

...

25. Anamarija Lampič (Slo) 1:24,1 (4)

63. Živa Klemenčič (Slo) 2:36,5 (1)

72. Polona Klemenčič (Slo) 2:58,8 (5)

83. Lena Repinc (Slo) 3:27,7 (3)

Svetovni pokal skupno:

1. Karoline O. Knotten (Nor) 125 točk

. Franziska Preuss (Nem) 125

3. Lisa Vittozzi (Ita) 122

4. Lou Jeanmonnot (Fra) 107

5. Vanessa Voigt (Nor) 105

6. Ingrid L. Tandrevold (Nor) 76

7. Juni Arnekleiv (Nor) 73

8. Marte K. Johansen (Nor) 70

9. Lisa T. Hauser (Avt) 59

10. Linn Persson (Šve) 54

...

36. Anamarija Lampič (Slo) 16

43. Lena Repinc (Slo) 7