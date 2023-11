Zmaga v Italijo, velika vrnitev Nemke, Lena Repinc do prvih točk

Italijanka Lisa Vittozzi je zmagovalka uvodne posamične ženske biatlonske preizkušnje za svetovni pokal v Östersundu. Kljub zgrešenemu strelu je na 15-kilometrski tekmi za desetinko sekunde ugnala Nemko Franzisko Preuss in za 10 njeno rojakinjo Vanesso Voigt, ki sta bili na strelišču brezhibni. Do točk je s 34. mestom prišla le Lena Repinc.

Najbolj zadovoljna je ob zmagi nedvomno Italijanka, pa tudi Nemki Franziski Preuss zanesljivo ni žal, da se je vrnila med biatlonke. Lani je predčasno končala sezono in izpustila tudi domače SP v Oberhofu ter se nato igrala z mislijo o koncu kariere. Danes je bila na pragu zmage.

Lena Repinc je bila odlična v smučini, a je bila za višjo uvrstitev preveč nenatančna na strelišču. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mlada bohinjska biatlonka Lena Repinc je bila odlična v smučini, žal pa je na tretjem strelskem postanku zgrešila dve tarči, sicer bi se borila celo za najboljšo deseterico.

Polona Klemenčič je zgrešila štiri tarče, na vsakem postanku po eno, in bila 45. Anamarija Lampič je tekmo s šestimi strelskimi napakami končala na 55. mestu, Živa Klemenčič pa je zgrešila tri strele in osvojila 68. mesto.

Ob 14.30 bo na sporedu še moška tekma na 20 km z Jakovom Fakom, Miho Dovžanom, Antonom Vidmarjem in Lovrom Plankom.

Izidi: ženske, 15 km:

1. Lisa Vittozzi (Ita) 44:03,9 (1)

2. Francziska Preuss (Nem) + 0,1 (0)

3. Vanessa Voigt (Nem) 10,1 (0)

4. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 46,5 (1)

5. Sophia Schneider (Nem) 1:01,0 (1)

6. Lisa Theresa Hauser (Avt) 1:07,7 (0)

7. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 1:09,7 (2)

8. Marte Kraksstad Johansen (Nor) 1:29,6 (1)

9. Anna Maka (Pol) 1:52,0 (1)

10. Marit Ishol Skogan (Nor) 1:57,7 (1)

...

34. Lena Repinc (Slo) 4:00,3 (2)

45. Polona Klemenčič (Slo) 4:45,4 (4)

55. Anamarija Lampič (Slo) 5:18,1 (6)

68. Živa Klemenčič (Slo) 6:26,2 (3)

