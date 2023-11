Polona Klemenčič in Jakov Fak za uvod tik pod stopničkami!

Polona Klemenčič se je v zadnjem krogu izkazala s streljanjem in tekom, prehitela nekaj tekmic in ciljno črto prečkala kot četrta.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska biatlonca Polona Klemenčič in Jakov Fak sta sezono odprla s četrtim mestom na tekmi mešanih parov v Östersundu. Za zmagovalnim odrom sta zaostala pet sekund. Zmagala sta Šveda Hanna Öberg in Sebastian Samuelsson, na drugem mestu sta s 14 sekundami zaostanka končala Norvežana Juni Arnekleiv in Sturla Holm Laegreid, na tretjem pa z 42 sekundami Francoza Julia Simon in Fabien Claude.

Klemenčičeva in Fak nista odtekla nobenega kazenskega kroga, popravljati pa sta morala le pet strelov. Samuelsson in Öberg sta imela osem poprav, drugouvrščena Norvežana sta imela šest poprav in na koncu zaostala za 13,8 sekunde. Francoza sta morala kar dvakrat v kazenski krog, a bila kljub temu dovolj hitra za zmagovalni oder, za zmagovalcema sta zaostala 42,2 sekunde.

Fak: Zelo težki pogoji, vrhunska uvrstitev

"Pogoji so bili zelo težki, saj še nismo imeli nikjer priložnosti trenirati v mrazu in je bilo malce nepričakovano za prste. Vseeno je bil prvi komplet streljanja super, v drugem pa je na teh tekmah malce specifično. Treba je več tvegati, če želiš napredovati, saj je proga zelo kratka. Poskusil sem, a sem žal moral popravljati, a to naredil relativno hitro. Zdaj pa je to Polona popravila odlično in uvrstitev je vrhunska," je po četrtem mestu v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Fak.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ena res dobra tekma. Na prvih dveh streljanjih sem imela morda malce zmrznjene roke in sem malce težje streljala. Na srečo je bila vsakokrat samo po ena poprava. Nato pa se je vse poklopilo in naredila sem 0,0. Zadnji krog sem poskušala dati vse od sebe in se približati tudi Francozinji, ki pa je bila žal hitrejša. Vseeno je to res en super rezultat," pa je bila zadovoljna Klemenčičeva.

Popoldne še mešane štafete

Ob 14.50 se bo začela še tekma mešanih štafet. Slovenija bo predvidoma nastopila v postavi Anamarija Lampič, Lena Repinc, Miha Dovžan in debitant v svetovnem pokalu Matic Rupnik.