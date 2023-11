Mladenki na prelomnici

V ženskem delu slovenske biatlonske reprezentance bosta v prihajajoči sezoni največje breme nosili Anamarija Lampič in Polona Klemenčič, od katerih lahko že pričakujemo vrhunske rezultate, nekoliko v ozadju pa bosta priključek lovili še Živa Klemenčič in Lena Repinc. Četverica ima velike načrte tudi v štafetnih nastopih.

Polona Klemenčič je v prejšnji zimi naredila preboj in je bila naša najboljša biatlonka sezone, njena mlajša sestrična Živa pa je letos na prelomnici in se bo popolnoma posvetila temu, da ujame priključek z izkušenejšima kolegicama. Letos ni več mladinka, za nameček je začasno na stranski tir postavila še študij in se bo lahko popolnoma posvetila biatlonu.

Brez polovičarstva

"V biatlonu sta velik del rezultata miselnost in psihična priprava. Še bolj takrat, ko ti gre in se s tem soočaš za naprej. S študijem pa si pri tem ne morem pomagati, saj je ta na pavzi. Rekla sem si, da se ne da delati stvari polovično, in sem se v celoti posvetila biatlonu," nam je povedala pred odhodom na sever Evrope, kjer se bo ta konec tedna začela nova sezona svetovnega pokala.

So bile pa njene priprave nekoliko prilagojene, zaradi pettedenskega vojaškega usposabljanja je namreč zamudila prvi sklop treningov, na katerih so poleti slovenski reprezentantke in reprezentanti gradili t. i. bazo. "Težava je, da se je v času, ko mene ni bilo, delalo na bazi, ko sem se vrnila, smo odšli za dva tedna na priprave v Nemčijo, ostali so delali hitre treninge, jaz pa sem jih lovila. Sem malo v zaostanku, morda pa je to lahko tudi dobro in bom prišla v formo ravno tedaj, ko bo treba," pravi.

Kasneje je z dobrimi treningi opravila, kar je bilo treba, zato se v sezono podaja previdno optimistično in z jasno zastavljenimi cilji. "Cilj je čim večkrat priti v zasledovalno tekmo, osvojiti točke, pa se dobro izkazati v štafetnih preizkušnjah, kjer vem, da imam največ možnosti. Svetovno prvenstvo v Novem mestu je vrhunec sezone, nisem več mladinka, tako da svetovno mladinsko prvenstvo zame odpade, mogoče bo priložnost zame še evropsko prvenstvo, ampak to bo po dogovoru s trenerjem, tega še nismo dokončno dorekli. Bomo videli, kako bo sezona tekla, glavno pa je, da ostanem zdrava. Če si zdrav, lahko kjerkoli tekmuješ dobro."

Noče prehitevati dogodkov

Mladinsko svetovno prvenstvo pa ostaja eden osrednjih ciljev sezone za najmlajšo članico reprezentance A Leno Repinc. Ta 20-letnica je v mladinski konkurenci že osvajala medalje, tudi najžlahtnejše, zdaj pa se spopada s tem pregovorno zahtevnim prestopom na najvišjo raven. "Za glavo ni najlažje, ko si navajen na dobre rezultate in nato prestopiš v elito, kjer pa ne moreš pričakovati, da boš kar takoj dosegal enake rezultate. Zavedam pa se, da se mi nikamor ne mudi, da imam pred seboj še dolgo kariero," se dobro zaveda, da je prehod proces, v katerem je potrebne nekaj potrpežljivosti.

Lena Repinc je v mladinski konkurenci že blestela in osvajala odličja, pa še bo imela priložnosti. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

A vseeno ima ambicije, tudi nekaj dragocenih izkušenj s tekem najvišje ravni, ko se je že zelo približala prvim točkam svetovnega pokala. "Priložnosti bom iskala bolj v štafetnih preizkušnjah kot v posamezni konkurenci, a imam seveda višje cilje kot lani. Vseeno pa si ne delam utvar in nočem prehitevati dogodkov, saj bi tako težje karkoli dosegla in tudi razočaranja bi bila toliko večja. Moj cilj je, da sem konstantno v točkah, želim pa si, da bi mi na kakšni tekmi uspel tudi preboj med najboljših dvajset."

Načrt je, da nastopi na čim več tekmah svetovnega pokala, še pravi Repinčeva, a dodaja, da bosta njena osrednja cilja vendarle svetovni prvenstvi, člansko v Novem Mestu na Češkem (od 7. do 18. februarja) in mladinsko, ki ga bo med 23. februarjem do 2. marcem gostil estonski Otepää.