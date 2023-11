Lampičeva še niha, lahko je prva ali zadnja, Klemenčičeva ji diha za ovratnik

Pred prejšnjo zimo je slovenska biatlonska reprezentanca doživela nekaj odmevnih sprememb, mesto glavnega trenerja je prevzel sloviti Nemec Ricco Gross, tik pred sezono, v kateri je Planica gostila nordijsko svetovno prvenstvo, je z novico o prestopu v biatlonske vrste presenetila še Anamarija Lampič, nekdanja odlična smučarska tekačica.

V izbrani vrsti je zavladala nova energija, ki je, kot kaže, odlično vplivala tudi na preostale tekmovalke in tekmovalce. Tako se je lani Jakov Fak po skoraj triletnem postu spet uvrstil na oder za zmagovalce in Lampičeva je kljub številnim dvomom hitro dokazala, da se je odločila prav, dobro se razvija tudi mlada trojica Alex Cisar, Toni Vidmar in Lovro Planko, velik preboj pa je uspel tudi Poloni Klemenčič.

"Ne vem, kaj smo lani spremenili, da je bilo drugače"

"Če bom še bolje streljala kot lani, potem lahko posežem še višje." Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Šestindvajsetletna Gorenjka je imela svojo najboljšo sezono doslej in bila z 28. mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala tudi najboljša slovenska biatlonka zime. V Östersundu je osvojila 10. in 13. mesto na posamični tekmi in skupinskem startu, najboljši nastop pa ji je uspel na svetovnem prvenstvu v Oberhofu, ko je v sprintu zasedla izvrstno osmo mesto.

"Lanska sezona je bila odlična zame. Sicer ne vem, kaj smo lani spremenili, da je bilo drugače, saj sem tudi pred tem dobro trenirala," se je spraševala v ponedeljek na Pokljuki in si nato poskušala kar sama odgovoriti na vprašanje: "Mogoče je bila glavna sprememba prihod Ricca in Ane ter Boštjana (trenerja Klavžarja, op. p.) v ekipo, kar se je pokazalo za zelo dobro."

Prebujena in opogumljena se loteva tudi nove sezone, jasno je, da so zdaj po nekaj nadvse spodbudnih izidih tudi njene ambicije zrasle. V teku tudi zaradi nasvetov Lampičeve napredujejo vse članice slovenske biatlonske reprezentance, Klemenčičeva pa največ potenciala vidi v streljanju. V njeni prvi polni biatlonski sezoni 2021/22 je bila na strelišču 74-odstotno uspešna, leto kasneje 75-odstotno, lani pa je njen odstotek zadetih strelov poskočil na 81. Upa, da se bo trend nadaljeval. "Če bom še bolje streljala kot lani, potem lahko posežem še višje," pravi pripadnica Slovenske vojske.

Drugo leto učenja

Na Poloni Klemenčič bo zdaj nekaj več pritiska, nekaj si ga z ambicijami zagotovo nalaga tudi sama, a bo večino pozornosti javnosti, tudi tuje, kot smo lahko opazili na Pokljuki in na svetovnem prvenstvu v Oberhofu, najbrž še naprej plenila Anamarija Lampič. Ta je lani v svoji krstni biatlonski sezoni navdušila z dvema petima mestoma v svetovnem pokalu, na sprintih v Hochfilznu in Anterselvi, na stopničkah je stala tudi na tekmi pokala IBU v Val Ridanni, ko je bila na tekmi s skupinskim startom druga.

Že ob prestopu v biatlonske vrste je 29-letnica iz Valburge poudarjala, da so pred njo učna leta in da se do olimpijskih iger v Milanu in Cortini d'Ampezzo leta 2026 ne misli preveč obremenjevati z rezultati. Na igrah si želi medaljo. Zdaj je zato povsem osredotočena na postopen napredek, njene predstave so v krstni sezoni močno nihale in to nihanje želi počasi umiriti. Jasno je, da ji kot specialistki za tek največ težav povzroča streljanje.

Še vedno veliko nihanj

"Lahko imam zelo dober dan in mi gre, tako da so še vsi drugi malo začudeni, lahko imam zelo slab dan in grem raje v sobo." Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com "Letos sem se posvetila popolnoma vsemu, saj je treba biti povsem stoodstoten. Je pa zagotovo tekaško moja forma na visoki ravni in mislim, da tukaj ne bo težav, čeprav mi Polona vedno diha za ovratnik in me zasleduje. Strelsko se mi zdi, da napredek zagotovo je, a imam še vedno veliko nihanj. Lahko imam zelo dober dan in mi gre, tako da so še vsi drugi malo začudeni, lahko imam zelo slab dan in grem raje v sobo," je pripravljalno obdobje na kratko povzela Lampičeva.

Njen strelski učinek v krstni sezoni je bil le 59-odstoten. V ležečem položaju je že dobro streljala (78-odstotno), v stoječem (41-odstotno) je imela nekaj več težav. "To je normalno, biatlona ne moreš osvojiti čez noč, to je proces," o tem pravi glavni trener reprezentance Gross. Lampičeva je v sklopu priprav septembra nastopila tudi na odprtem avstrijskem prvenstvu na rolkah in se izkazala z drugim mestom, v sprintu je premoč priznala le najboljši Avstrijki Lisi Theresi Hauser.

"Ana je v sprintu leže zadela vse in stoje zgrešila dvakrat, kar je nekakšen cilj v tej sezoni, da ji to uspe vsaj na vsaki drugi tekmi," od svoje varovanke pričakuje Gross.

Svetovni pokal 2023/24 se bo začel že ta konec tedna v Östersundu na Švedskem. Ob Anamariji Lampič in Poloni Klemenčič bosta v tej zimi slovenske barve branili še Živa Klemenčič in mlada Lena Repinc.

Östersund (Švedska) Sobota, 25. november:

12.30, posamična mešana štafeta (M + Ž)

14.50, mešana štafeta (M + Ž) Nedelja, 26. november:

11.20, ženska posamična tekma, 15 km

14.30, moška posamična tekma, 20 km Sreda, 29. november:

15.20, ženska štafeta, 4 x 6 km Četrtek, 30. november:

15.20, moška štafeta, 4 x 7,5 km Petek, 1. december:

14.45, ženski šprint, 7,5 km Sobota, 2. december:

14.45, moški šprint, 10 km Nedelja, 3. december:

14.00, žensko zasledovanje, 10 km

16.00, moško zasledovanje, 12,5 km

