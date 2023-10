Poletje dobro izkoristili, skupaj garali in se tudi smejali

"Dobro smo izkoristili poletje in začetka sezone se lahko le veselimo," dober mesec pred začetkom svetovnega pokala pravi glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Ricco Gross. Sloviti Nemec je tako zadovoljen s pripravami na svojo drugo sezono na čelu slovenske vrste, v prihajajoči zimi pa računa na še boljše izide svojih varovank in varovancev. "Jasno, vselej si želimo napredovati," pravi.

Sloviti nekdanji nemški biatlonski as Ricco Gross že drugo leto vodil slovensko izbrano vrsto. Tej se je lani poleg Nemca priključila še naša odlična smučarska tekačica Anamarija Lampič in že v svoji krstni sezoni med biatlonkami navdušila. A tako 27-letna Gorenjka kot Gross sta si kot glavni cilj zadala olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo leta 2026.

Naslednji korak proti ZOI 2026

Anamarija Lampič Foto: Grega Valančič/Sportida Prihajajoča biatlonska sezona – svetovni pokal se bo začel 25. novembra v Östersundu na Švedskem – bo zanju tako le naslednji korak proti zadanemu cilju. Najbrž podobno velja za preostale člane slovenske vrste, mlade trojice Alex Cisar – Toni Vidmar – Lovro Planko, ki se ji počasi priključuje še Matic Repnik, kot tudi sestričnama Živi in Poloni Klemenčič ter Leni Repinc, ki ob Lampičevi tvorijo ženski del izbrane vrste. Veliko bolj izkušena člana Miha Dovžan in predvsem Jakov Fak imata najbrž malce drugačen pristop, zanju je pomembna vsaka sezona, saj sta že povsem izdelana tekmovalca.

Ricco Gross je zadovoljen s potekom priprav. Nedavno je z varovankami in varovanci vstopil v zadnji, zaključni in najzahtevnejši cikel treningov. "Dobro smo pripravljeni, poletje smo izkoristili, seveda si želimo vsaj ponoviti dosežke iz prejšnje sezone, po možnosti pa jih nadgraditi. Jasno, vselej si želimo napredovati. Tekmovalci so delali dobro in menim, da smo na dobri poti. Začetka sezone se lahko veselimo," nam je poročal 53-letni Nemec.

Skupaj garali in se tudi smejali

Jakov Fak Foto: Grega Valančič/Sportida V reprezentanci je bil že lani odlično sprejet, dela se je lotil zavzeto in nadvse strokovno, pomembno pa je bilo ustvariti tudi dobro kemijo, je poudarjal. In dobro vzdušje v reprezentanci ostaja. "To je bilo že lani v ospredju naših prizadevanj, vzpostaviti močno in povezano ekipo, delali smo tudi na moštvenem duhu, skupaj garali in se tudi smejali, kar je prav tako pomembno. Na tak način je lažje prenašati težko delo, ki pa je vedno naša glavna naloga."

Kapetan jakov Fak je bil lani spet najboljši slovenski biatlonec, v skupnem seštevku svetovnega pokala je zasedel 19. mesto, po dolgem postu pa zopet navdušil z vrnitvijo na oder za zmagovalce. To mu je uspelo januarja s tretjim mestom na posamični tekmi v Ruhpoldingu. Vidmar je bil drugi najboljši Slovenec, malo za njim sta sezono končala Miha Dovžan in Alex Cisar, malce slabše je šlo Planku in poslavljajočemu se Roku Tršanu. Žensko vrsto je popestrila Anamarija Lampič, nekajkrat navdušila z dosežki, predvsem pa se je učila streljati. Vlogo prve dame je odlično prevzela Polona Klemenčič, ki je v svetovnem pokalu zbrala zanjo rekordnih 227 točk in bila 28. biatlonka sveta. Žal točk nista osvajali Živa Klemenčič in mlada Lena Repinc.

"Lepo bi bilo, če ..."

Za domala vse članice in člane je bila prejšnja sezona lepa spodbuda, nobenega dvoma pa ni, da si bodo v prihajajoči zimi prizadevali izide še izboljšati. Vsak si je zastavil svoje cilje, vsak ima svoje želje in tudi glavni trener Gross ima zagotovo izdelan načrt, čeprav vztraja pri svoji zavezi, da javno konkretnih rezultatskih pričakovanj ne bo razkrival. Povedal nam je le: "Lepo bi bilo, če bi v svetovni pokal startali tako kot smo lani, z vsemi spodbudnimi rezultati, Jaka je bil med deseterico, Ana je presenetila v Hochfilznu s petim mestom … Radi bi videli tudi izboljšanje rezultatov štafet, mešane, moške in še posebej ženske. Tudi v štafetah smo že dobro uigrani in tudi tukaj imamo priložnost napasti uvrstitve med najboljših šest."

Miha Dovžan, Toni Vidmar, Polona Klemenčič, Lena Repinc in Lovro Planko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vprašanje, na katero pa mora trener najbolj pogosto odgovarjati, pa je zagotovo, kako kaj strelja Anamarija Lampič? "Biatlon je šport, ki se ga človek ne more naučiti v dveh letih, to je daljši proces. A že zdaj na treningih dosega številne res dobre rezultate, dobro, normalno, da pride tudi kakšen slab dan. To se pojavlja v vseh športih, tudi v nogometu je mogoče zgrešiti strel z enajstih metrov, in tudi Anamarija kdaj strelja mimo. Ampak dela zelo predano, zelo osredotočeno. V prvi sezoni je bil njen šibkejši element streljanje stoje, kar je povsem razumljivo. Glede tega smo zdaj lahko že bolj zadovoljni," pravi.

