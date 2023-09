P. Klemenčič znova izkoristila zgrešene strele Lampičeve, Dovžan pa odsotnost Faka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med obe tekmovalki Triglava se je prebila Bohinjka Lena Repinc, ki je zgrešila dva od 20 strelov in s tem najmanj med vsemi nastopajočimi ter enega manj od zmagovalke. Njen zaostanek je bil dobrih 34 sekund. Anamarija Lampič na tretjem mestu je zaostala skoraj minuto in pol.

Anamarija Lampič je zgrešila sedemkrat. Foto: www.alesfevzer.com

V moški konkurenci na 14 km je Miha Dovžan izkoristil odsotnost Jakova Faka in sobotnemu srebru danes dodal zlato. Tekmovalec iz Gorij si je privoščil kar štiri strelske napake, a bil najhitrejši na rolkah.

Miha Dovžan Foto: www.alesfevzer.com

Z drugim mestom je presenetil Matic Repnik (Ihan), zadel je vseh 20 tarč in za zmagovalcem zaostal 12,7 sekunde, presenečenje je tudi tretje mesto Matica Bradeška (Brdo), ki je prehitel bolj uveljavljene tekmovalce svetovnega pokala Alexa Cisarja (Triglav), Lovra Planka (Ihan) in Antona Vidmarja (Brdo). Vsi so bili zelo nenatančni s puško.

Biatlonci so s tekmo na Pokljuki končali krajši cikel priprav. Zdaj jih čaka nova intenzivna vadba v Avstriji.