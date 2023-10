Čaka jih velika sprememba. "Upam, da se nam bo dobro izšlo."

Te dni se slovenske biatlonke in biatlonci na prihajajočo sezono pripravljajo v Ruhpoldingu na Bavarskem, rutinirani slovenski kapetan Jakov Fak je za zdaj zadovoljen z napredkom in se poskuša držati tudi zaveze, ki si jo je zadal poleti: da bo bolj sproščen. "Pri tem so vselej nekakšne oscilacije, kot na splošno v življenju, ampak načeloma sem nekako na pravi poti," pravi. Forma se stopnjuje po načrtu, dodaja: "Pripravljenost je za to obdobje v redu, od segmenta moči do drugih reči je vse na pravi ravni. Zdaj je še to obdobje do začetka sezone, ki je po eni strani kratko, po drugi pa dolgo. Prihajajo ključni treningi, ki bodo v zadnjih tednih dvignili formo. Sam si želim predvsem dobro startati v sezono, ker gredo v tem primeru stvari lažje naprej."

Noče se ponavljati kot pokvarjena plošča, toda ...

"Zadnjih nekaj sezon sem imel ves čas težave, ves čas sem se vlekel iz nekega zaostanka, ves čas nekaj lovil." Foto: www.alesfevzer.com Kar zadeva treninge pri vseh svojih bogatih izkušnjah niti nima razloga za kakšne skrbi, njegovo streljanje je po dosežkih na treningih sodeč še na višji ravni kot lani in to mora le še zadržati do začetka tekmovanj. "Upam, da bo tako dobro tudi takrat, ko bo treba, da bom dovolj sproščen in dovolj dobro pripravljen, da bom konkurenčen," si želi 36-letni šampion, dvakratni svetovni prvak in nosilec dveh olimpijskih odličij, ki se je lani po triletni suši spet prebil na oder za zmagovalce v svetovnem pokalu. To mu je uspelo na 20-kilometrski posamični tekmi v Ruhpoldingu.

A ob vsem povedanem ostaja previden, v zadnjih letih je bilo zdravstvenih težav preveč, da ga ne bi malce skrbelo. Noče se ponavljati kot pokvarjena plošča, pravi, a si v prvi vrsti želi zdravja.

"V zadnjih letih sem zelo previden. Ko si zdrav in vse poteka brez težav, je seveda veliko lažje tekmovati. Zadnjih nekaj sezon sem imel ves čas težave, ves čas sem se vlekel iz nekega zaostanka, ves čas nekaj lovil. Vedno so me zdravstvene težave zadele ob najbolj napačnem času. Ko loviš, je tudi psihološki vidik drugačen, bolj si pod pritiskom, morda se preveč trudiš zadeti ravno center, pa nato zgrešiš celotno tarčo. Slabši tek poskušaš kompenzirati na strelišču in potrem se ti hitro vse podre. Če pa si fit … Dobro, ne morem reči, da je vsak dan tvoj, ampak jih je lahko večina in to prinese sproščenost in tisti pozitiven pritisk, namesto tega negativnega. Tudi po bolezni moraš tekmovati na polno, nimaš izbire, ni pa v tem nobenega veselja, to je prava muka."

Prihaja velika sprememba

"Če smuči ne bodo v redu, ti bodo prepovedali startati, zanimivo bo." Foto: www.alesfevzer.com Sezona 2023/24 pa prinaša tudi veliko spremembo. Mednarodna biatlonska zveza je zdaj dokončno prepovedala uporabo fluora pri mažah za smuči in bo upoštevanje novih pravil tudi strogo nadzorovala. "Imeli smo že sestanek z vodjo servisa, kjer nam je malo razložil, kako bodo stvari potekale," nam je povedal Fak in nadaljeval: "Smuči bodo morale biti pripravljene že pol ure pred startom in tam hranjene do starta. Čaka nas torej nekaj novosti, ampak te bodo veljale za vse. Sistem je drugačen, kot smo ga vajeni, do zdaj si lahko smuči dobil tudi minuto pred startom, zdaj bo moralo biti vse pripravljeno pol ure prej. To je za nas velika sprememba in upam, da se nam bo dobro izšlo. Če smuči ne bodo v redu, ti bodo prepovedali startati, zanimivo bo."

Lani so v skladu z direktivo Evropske unije v IBU že dodobra omejili uporabo okolju škodljivega fluora, prehodno obdobje pa je zdaj končano. Poraja se vprašanje, ali bo omejevanje maž prineslo še večje razlike med velikimi in malimi reprezentancami ali bo pogoje malce izenačilo. "Zadnjih 50 let je bil sistem tak, zdaj pa je prišla ta drastična novost. Vseeno pa menim, da smo mi dovolj iznajdljivi, da se bomo tudi temu uspešno prilagodili," je prepričan Fak.

Bo novost vplivala tudi na odločitev, v kateri skupini bo najbolje startati? "Ja, do zdaj je bilo načeloma najboljše startati v prvi skupini, zdaj pa bo nekoliko drugače. Ta pritisk, da moraš toliko prej stestirati smuči in imeti tudi vse drugo pripravljeno, utegne predstavljati težavo. Bomo videli. Ampak se bomo že zverzirali," odgovarja.

