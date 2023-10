So dnevi, ki jih želi pozabiti, če pa se vse poklopi …

Anamarija Lampič pred svojo drugo sezono v biatlonu: Tekme so na nek način nagrada za vse delo, ki si ga opravil poleti in jeseni.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Anamarija Lampič je lani presenetila z odmevnim prestopom v biatlon. V smučarskem teku je dosegla domala vse, kar si je želela, le olimpijska kolajna se ji je izmaknila in do te bo poskušala priti v biatlonu. Kljub številnim privzdignjenim obrvem, če že ne kar povsem jasno izraženim pomislekom javnosti, tudi strokovne, je hitro dokazala, da je bila njena odločitev smiselna, njene ambicije pa niti približno neuresničljive.

Jasno je bilo, da se bo najtežje privadila na streljanje, presenetljivo hitro pa se je navadila teči s puško na ramenih. V svoji krstni biatlonski sezoni je tudi največje dvomljivce prepričala z dvema petima mestoma na sprintih za svetovni pokal v Hochfilznu in Anterselvi, na tekmi pokala IBU v Ridnaunu pa je tudi že stopila na oder za zmagovalke, ko je na tekmi s skupinskim startom zaostala le za zmagovalko, Francozinjo Gilonne Guigonnat. In to kljub petim zgrešenim strelom.

Izjemen potencial

"Mislim, da sem se našla v tem športu, resnično ne občutim niti enega odstotka obžalovanja." Foto: Nebojša Tejić/STA Biatlonski potencial Anamarije Lampič je izjemen, ob nedavni predstavitvi reprezentanc, ki tekmujejo pod okriljem Smučarske zveze Slovenije, nam je poročala o poteku priprav na svojo drugo sezono med lovci na smučeh. "Cela poletna sezona je šla super, vse po planu. Zdaj bomo startali z jesenskim delom priprav, kjer v bistvu začnemo s temi tekmovalnimi tempi, da se pripravimo na tekme. To je zdaj še zadnje, kar potrebujemo, sicer je celotna ekipa letos zelo dobro pripravljena, vsi imamo tudi zelo visoke cilje, za katere pa menim, da so povsem realni. Manjka nam le še streljanje pod tekmovalnim tempom, to moramo zdaj do začetka sezone naštudirati, potem pa bomo hitro videli, kam sodimo," je zadovoljna 28-letnica iz Valburge.

V teh dneh je slovenska biatlonska reprezentanca začela zadnji sklop priprav na prihajajočo zimo. Sezona svetovnega pokala se bo začela 29. novembra v Kontiolahtuju na Finskem, dotlej pa naše tekmovalke in tekmovalce čaka še kar nekaj zelo napornih treningov, na katerih bodo dvigovali formo in pilili še zadnje podrobnosti. Lampičevi ta del priprav ustreza, velja namreč za pravo garačico. "Lahko bi rekli tako, da," prikimava v smehu, pa v resnejšem tonu dodaja: "Prihajata oktober in november, ki sta za nas, kar se treningov tiče, najbolj zahtevna oziroma najbolj intenzivna meseca. Tekme so na nek način nagrada za vse delo, ki si ga opravil poleti in jeseni, če ob tem pridejo še rezultati, si lahko seveda še toliko bolj zadovoljen."

"Moj tek je še vedno na visoki ravni, streljanje pa …"

Po odlični krstni sezoni, pred katero nas je opozarjala, da bo zanjo predvsem čas učenja in privajanja, v naslednjo zimo najbrž vstopa z nekoliko bolj drznimi željami in višjimi cilji. "Ja, sama pri sebi vem, česa sem sposobna. Moj tek je še vedno na visoki ravni, streljanje pa … Dobro, če se mi vse poklopi, če imam res dober strelski dan, je tudi rezultat lahko odličen. So pa seveda tudi dnevi, ki jih želim nato čim prej pozabiti (smeh, op. p.). Verjetno bo tudi teh še nekaj, saj sem v primerjavi z ostalimi še vedno začetnica in bom to ostala vsaj še kakšno sezono. Moj glavni cilj tako ostajajo olimpijske igre 2026 in do takrat sem si postavila neko časovnico, do takrat moram naštudirati, kar imam za naštudirati. Do takrat mora steči na najvišji ravni," je odločna.

Poleti se je že izkazala na tekmah avstrijskega državnega prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com

Na dveh tekmah v državnem prvenstvu v letnem biatlonu na Pokljuki so jo od naslova oddaljili prav zgrešeni streli, boljši strelski nastop pa se ji je posrečil na nedavnem avstrijskem prvenstvu na rolkah, kjer je na sprinterski tekmi premoč priznala domači zvezdnici Lisi Theresi Hauser, na posamični tekmi pa je bila najboljša med vsemi, čeprav je imela zaradi zgrešenih strelov kar šest minut pribitka. V prihajajoči sezoni si želi čim manj nihanj, poudarja: "Za to zimo sem si zadala, da bi bila skozi celo sezono kar se da konstantna. Da se iz kar se da veliko sprintov uvrščam na zasledovalne tekme, da imam čim več startov. Letos je fino tudi to, da imamo punce kvoto štirih tekmovalk v svetovnem pokalu in se nam ne bo treba prepirati, katera bo ostala doma v sobi. Vse bomo imele priložnost startati, v biatlonu pa je tudi veliko štafetnih tekem, kar mi je izjemno všeč in lahko kot ekipa, tako mešana kot samo ženska, posežemo po dobrih izidih. Vem, da lahko, samo poklopiti se mora vse."

V biatlonu vidno uživa, vzdušje v reprezentanci ostaja odlično. "Mislim, da sem se našla v tem športu, resnično ne občutim niti enega odstotka obžalovanja," pravi Anamarija Lampič.

