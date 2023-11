Reprezentanca vse močnejša, cilji vse višji, tudi medalj si želijo

"V prvi sezoni smo že videli napredek vseh reprezentantov, za drugo pričakujem, da se to še izrazitejše nadaljuje," je pred začetkom svoje druge tekmovalne sezone na mestu glavnega trenerja slovenske reprezentance A danes na Pokljuki povedal Nemec Ricco Gross. "V poletni sezoni smo zastavili cilje za napredek z vsakim posameznikom in gradili na osebnih ciljih, kaj si želijo in pričakujejo. Zelo dobro smo med seboj sodelovali tudi vsi trenerji, izkoristili smo vse naše izkušnje, da lahko vsakemu posamezniku nudimo največ, kar lahko," je še povedal Gross.

V prihajajoči zimi vsi pričakujejo več

Njegova pomočnika sta še naprej Janez Marič in Boštjan Klavžar, reprezentanco, ki ima v prihajajoči sezoni svetovnega pokala pet moških in štiri ženske kvote, sestavljajo: Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Živa Klemenčič, Lena Repinc ter Jakov Fak, Anton Vidmar, Miha Dovžan, Alex Cisar, Lovro Planko in debitant Matic Repnik. Rok Tršan se je po lanski sezoni tekmovalno upokojil in že prevzel mesto trenerja ženske mladinske vrste.

Reprezentanca je leto dni izkušenejša in prav tako že popolnoma seznanjena z Grossovim sistemom, zato je povsem logično, da v prihajajoči zimi vsi pričakujejo več. Izkušeni kapetan Jakov Fak bo tudi v svoji 15. sezoni svetovnega pokala naše najmočnejše orožje, to je šampion, ki se je sposoben uvrščati na najvišja mesta, a le če ostane zdrav. Anamarija Lampič je nepredvidljiva, je izvrstna tekačica, in če se ji posreči še strelski nastop, lahko poseže po vrhu, kar je dokazala že v svoji krstni biatlonski sezoni. Dobro in postopoma sta v zadnjih sezonah dozorevala Polona Klemenčič, lani naša najboljša tekmovalka, ter Toni Vidmar, lani naš drugi najboljši tekmovalec v svetovnem pokalu.

Lena Repinc, Živa Klemenčič, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Anton Vidmar, Jakov Fak, Lovro Planko, Alex Cisar, Miha Dovžan in Matic Repnik. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Preboj je lani naredil tudi Alex Cisar, medtem ko se je novopečeni očka Miha Dovžan prejšnjo zimo malce izgubljal na strelišču. Ob Lovru Planku, ki obljublja, da se je poletnega biatlonskega treninga lotil še veliko bolj zavzeto kot v preteklosti, je to trojica, ki ima motiv, da v prihajajoči sezoni zasije najsvetleje doslej. Enako velja za Živo Klemenčič, medtem ko je pred mladima Repnikom in Repinčevo še sezona učenja.

Spogledovanje z žlahtnostjo

Marko Dolenc: Cilji so visoki. Za moški del reprezentance je cilj uvrstitev med prvih deset v pokalu narodov, pri ženskah med prvih 15. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com "Cilji za sezono so, da smo z moško ekipo v najboljši deseterici pokala narodov, da ves čas nastopamo s petimi tekmovalci na vseh tekmah. Pri ženskah imamo stabilno ekipo treh deklet, od katerih pričakujemo še izboljšave, želimo si, da bi se pridružila še četrta in bi imeli tako močno ekipo," od sezone pričakuje trener Gross, malce konkretneje je o ciljih spregovoril novi vodja panoge Marko Dolenc.

"Največ truda smo vložili v širitev servisne ekipe. Ta trenutek imamo v servisni ekipi za reprezentanco A štiri serviserje, na prvi tekmi v Hochfilznu se nam pridruži še eden. Kasneje se nam bo pridružil še en serviser in prvič v zgodovini jih bomo imeli šest. S tem mislim, da dobro lovimo tudi najbolj razvite države," je več kot dobrodošlo novost najprej razkril nekdanji predsednik biatlonskega zbora in nato spregovoril o ciljih: "Cilji so visoki. Za moški del reprezentance je cilj uvrstitev med prvih deset v pokalu narodov, pri ženskah med prvih 15. Individualno si v obeh reprezentancah želimo uvrstitve na stopničke in še tri uvrstitve med deseterico. S točkami pričakujemo pet moških in tri ženske. Ključni bodo nastopi v vseh štafetah, kar je cilj za vsa naslednja leta. Računamo, da bi se na SP, kjer je cilj kolajna tako v moški kot ženski konkurenci, spogledali s kakšno žlahtnostjo."

Kmalu bo jasno, kaj pomeni prepoved fluora

Z okrepljeno servisno ekipo upajo, da bodo kos spremembam v pravilih Mednarodne biatlonske zveze. Ta bo v prihajajoči sezoni strogo preverjala maže za smuči, v katerih ne sme več biti fluora. Za zdaj še ni povsem jasno, kaj bi ta prepoved utegnila pomeniti za razmerja moči. Nekateri pričakujejo bolj izenačene razmere, naleteli smo lahko tudi že na opozorila, da bodo imeli najboljši zdaj še večjo prednost, saj ti dobijo najboljše smuči z najboljšimi strukturami. "Hitro bomo videli, kakšne so nove razmere," je o tem povedal Jakov Fak.

Klemen Ferjančič: Mislim, da so stvari vzpostavljene tako, da sezona lahko normalno steče. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Marko Dolenc se je torej vrnil v slovenski biatlon, prevzel vlogo vodje panoge, Tomas Globočnik pa je zdaj vodja reprezentance. Vrnil se je tudi Janez Ožbolt, ki ima vlogo strokovnega svetovalca. Zbor za biatlon ima novega predsednika, Klemna Ferjančiča. "Septembra sem nastopil s svojim mandatom in takoj smo začeli s sprintom, da smo ujeli začetek sezone. Nekaj časa je bilo vodstvo zbora za biatlon le tehnične narave in smo v zadnjem času morali veliko nadomestiti. Mislim, da so stvari vzpostavljene tako, da sezona lahko normalno steče. Sredstva za sezono so zagotovljena. Tako ne vidim težav, da stvari ne bi nemoteno potekale," je ta povedal na Rudnem polju.

Sezona svetovnega pokala 2023/24 se torej začenja ta konec tedna v Östersundu na Švedskem, končala se bo 17. marca 2024 v Canmoru v Kanadi. Pokljuke letos ni v koledarju, vrhunec sezone pa bo svetovno prvenstvo na Češkem. Nove Mesto na Moravskem bo boje za odličja gostilo od 7. do 18. februarja naslednje leto.

Östersund (Švedska) Sobota, 25. november:

12.30, posamična mešana štafeta (M + Ž)

14.50, mešana štafeta (M + Ž) Nedelja, 26. november:

11.20, ženska posamična tekma, 15 km

14.30, moška posamična tekma, 20 km Sreda, 29. november:

15.20, ženska štafeta, 4 x 6 km Četrtek, 30. november:

15.20, moška štafeta, 4 x 7,5 km Petek, 1. december:

14.45, ženski šprint, 7,5 km Sobota, 2. december:

14.45, moški šprint, 10 km Nedelja, 3. december:

14.00, žensko zasledovanje, 10 km

16.00, moško zasledovanje, 12,5 km

