Mladi as za petami Jakovu Faku: Čutim, da imam manjšo prednost

"Lani sem zelo trdo delal, verjel in je bilo samo vprašanje časa, kdaj mi bo uspel preboj," je s prejšnjo sezono zadovoljen 23-letni Ljubljančan Anton Vidmar, v prejšnji zimi drugi najboljši slovenski biatlonec v svetovnem pokalu. Mladi as se počasi približuje kapetanu slovenske reprezentance Jakovu Faku. Oba stremita k čim bolj konstantnim rezultatom, oba si želita biti dobra ves čas, Vidmar pa meni, da ima v primerjavi s starejšim kolegom celo nekaj prednosti.

Če je veteran Jakov Fak tudi v prejšnji zimi dokazal, da je še vedno številka ena v moškem delu slovenske biatlonske reprezentance in nas z uvrstitvijo na oder za zmagovalce spet spomnil na zlate stare čase, v katerih je osvojil dva naslova svetovnega prvaka, zbral skupno osem zmag na najvišji ravni in se še ničkolikokrat uvrstil na oder za zmagovalce, ima 36-letni as iz Mrkopalja iz leta v leto resnejše konkurente v domači izbrani vrsti.

Počasi dozoreva trojica Alex Cisar, Lovro Planko in Anton Vidmar, ki je pod vodstvom Janeza Mariča zablestela že v mladinski konkurenci. Prav Vidmar je tisti, ki se je v najelitnejši konkurenci najhitreje ustalil in v prejšnji zimi zasedel 40. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala ter bil za Fakom (11. mesto) naš drugi najboljši biatlonec. Tako Fak kot Vidmar sta zato v priprave na novo sezono vstopila opogumljena in še dodatno motivirana. V prihajajoči zimi si želita pokazati še več.

Brez popustov na delovno dobo

"Ni nobenih popustov na delavno dobo." Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Fak vstopa v svojo 15. sezono svetovnega pokala, ob tem podatku je na nedavnem druženju z novinarji kar presenečeno zavzdihnil in zmajal z glavo, pa brž dodal, da zaradi veteranskega statusa ni prav nič manj zavzeto in trdo treniral. "Ni nobenih popustov na delavno dobo," pravi in dodaja: "Kar je tudi prav, če želiš biti na visokem nivoju." Poleti nam je sicer razlagal, da se bo poskušal v svojih zadnjih sezonah v biatlonu kar se da sprostiti, a zdaj ugotavlja, da to le ni tako enostavno.

"Stres mora biti visok in poskušam temu vsemu slediti in biti maksimalno angažiran," je povedal o pripravljalnem obdobju, kot vselej pa si zaželel le enega: "Le upam lahko, da bo sezona brez zdravstvenih težav in potem so vsa vrata odprta, vse bo odvisno le od mene in od tega, kaj imam pod nogami." Zdravje šampionu nagaja že nekaj let, tudi lani je zbolel tik pred vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom v Oberhofu.

Zanima ju konstantnost

Toni Vidmar: Lani sem zelo trdo delal, verjel in je bilo samo vprašanje časa, kdaj mi bo uspel preboj. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Čeprav je Fak znal največ pokazati v najpomembnejših trenutkih, je vedno poudarjal, da ni le tekmovalec za velike tekme, pač pa ga zanima konstantna forma, nizanje kar najboljših rezultatov skozi celo zimo. V tem mu sledi tudi 13 let mlajši kolega Toni Vidmar. "Lani sem zelo trdo delal, verjel in je bilo samo vprašanje časa, kdaj mi bo uspel preboj. Skozi celo sezono sem čutil neko konstantnost, stabilnost, tudi trener je zelo verjel vame in v bistvu sem na koncu lahko zelo sproščeno naredil svoje ter zasedel to 40. mesto v skupnem seštevku, kar je bil tudi moj tihi cilj. Resda zelo ambiciozen, pa mi je vendarle uspelo. Osredotočil sem se nase, nisem se obremenjeval s tem, ali bom štartal ali ne, ali s tem, kdo štarta pred mano in kdo za mano. Na koncu se je lepo poklopilo," je povzel sezono 2022/23, svojo prvo celo na najvišji ravni.

Povsem jasno je, da ima za prihajajočo zimo še veliko višje cilje, a tudi ti so za zdaj tihi, kot pravi. "Verjamem, da nisem izkoristil svojega maksimuma, spet sem trdo delal, mogoče je razlika od lani ta, da je bil trening količinsko zelo podoben, sama kakovost treninga in fokus med treningi pa je bil na veliko višjem nivoju. Nadejam se dobrih rezultatov." Ko govori o napredku, ne izpostavlja določenih elementov, pač pa je vesel celovitega, sistemskega razvoja. Tudi kakšnih konkretnih tekem ne izpostavlja kot posebnih priložnosti, cilja na skupni seštevek. "Saj se lepšo sliši kakšna dobra uvrstitev, dve, ampak menim, da je na koncu sezone najpomembnejša ta konstantnost. V tem, mislim, da bi znal doseči največji napredek napram lani."

Čuti, da ima prednost

V tem pogledu sta si Fak in Vidmar očitno zelo podobna, čemur mladi as, ob Cisarju in Planku član srebrne štafete z mladinskega svetovnega prvenstva v slovaškem Osrblieju leta 2019, prikimava, a brž doda, da ima v primerjavi z veteranom tudi nekaj prednosti. "Če iskreno povem, čutim, da imam v tem pogledu manjšo prednost, saj ima Jakov slabši imunski sistem in ima več težav z zdravjem. Več energije mora vložiti v to, da ostane zdrav, jaz pa lahko kar potrkam po lesu in se pohvalim, da za zdaj takšnih težav nimam in zato lažje zasledujem ta cilj konstantnosti."

Zaradi prepovedi fluora nekaj negotovosti "Športniki poznani po tem, da se hitro prilagajamo na spremembe in iščemo rešitve, če se slučajno kje zalomi." Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Pred začetkom svetovnega pokala pa je med biatlonci tudi nekaj negotovosti. Letos je v veljavo stopila prepoved uporabe fluora v mažah za smuči, kar bo Mednarodna biatlonska zveza strogo nadzirala. Mnenja o tem, kaj bi to utegnilo pomeniti za razmerje moči v karavani, so za zdaj deljena. Medtem ko nekateri pričakujejo bolj izenačene razmere, se drugi bojijo, da bodo največje in najboljše reprezentance še bolj pobegnile majhnim. Najboljše tekmovalke in tekmovalci namreč od proizvajalcev že tako ali tako dobivajo najboljše smuči z najboljšimi strukturami. "Čakajo nas neke nove stvari v pripravi smuči, a verjamem, da je naša ekipa pripravljena. Verjamem, da so se serviserji pripravili na sezono tako zavzeto, kot smo se mi. Mislim, da lahko optimistično začnemo sezono in potem bomo hitro videli, kakšne so novosti. Smo pa športniki poznani po tem, da se hitro prilagajamo na spremembe in iščemo rešitve, če se slučajno kje zalomi," o tem pravi Fak.

Nova sezona svetovnega pokala se bo začela v soboto v Östersundu na Švedskem s tekmama mešanih štafet.

Östersund (Švedska) Sobota, 25. november:

12.30, posamična mešana štafeta (M + Ž)

14.50, mešana štafeta (M + Ž) Nedelja, 26. november:

11.20, ženska posamična tekma, 15 km

14.30, moška posamična tekma, 20 km Sreda, 29. november:

15.20, ženska štafeta, 4 x 6 km Četrtek, 30. november:

15.20, moška štafeta, 4 x 7,5 km Petek, 1. december:

14.45, ženski šprint, 7,5 km Sobota, 2. december:

14.45, moški šprint, 10 km Nedelja, 3. december:

14.00, žensko zasledovanje, 10 km

16.00, moško zasledovanje, 12,5 km

