Franciji napet spopad z Norveško, slovenski kvartet soliden

Na drugi tekmi nove sezone svetovnega biatlonskega pokala v Östersundu na Švedskem so se pomerile mešane štafete. Francoska četverica se je veselila tesne zmage v boju z Norveško, tretja je bila štafeta Italije. Slovenska vrsta z Miho Dovžanom, debitantom Maticem Repnikom, Leno Repinc in Anamarijo Lampič je zasedla 12. mesto. Z brezhibnim streljanjem sta se izkazala prav najmlajša, Repnik in Repinčeva.

Za slovensko vrsto je tekmo začel Miha Dovžan in po neprepričljivem strelskem nastopu (pet poprav) Repniku predal 17. mesto in več kot minuto zaostanka za vodilno Norveško. Mladi debitant v svetovnem pokalu se je nato odrezal dobro na strelišču, ko je pobelil vseh deset tarč, je pa v smučini pridelal še nekaj zaostanka za najboljšimi, Slovenija je tako na drugi predaji za vodilno Norveško – to je v vodstvu kljub dvema popravama zanesljivo zadržal zadnja leta najboljši biatlonec sveta Johannes Thingnes Boe – zaostajala že 2:53,8 in zasedala 18. mesto.

Tudi Lena Repinc je bila popolna na strelišču in počasi pridobivala mesta, mlada Bohinjka je tako Anamariji Lampič predala 15. mesto. Pred zadnjo predajo je vodstvo prevzela Francija, Justine Braisaz-Bouchet je na progi prehitela Karoline Offigstad Knotten, tretja pa je bila Nemčija. Slovenska vrsta je za vodilno Francijo takrat zaostajala že nekaj več kot štiri minute.

Lampičeva je bila na prvem strelskem postanku zanesljiva, imela je le eno popravo in Slovenijo popeljala na 14. mesto, do zadnjega streljanja je s hitrim tekom napredovala na 12., nato pa se ji je v streljanju stoje malce zalomila. Sprva je zgrešila dva strela, nato pa ji je s tremi dodatnimi naboji uspelo pobeliti le eno tarčo in morala je v kazenski krog. Na progi je bila nato dovolj hitra, da je ubranila končno 12. mesto.

V zadnji predaji je Norvežanka Ingrid Landmark Tandervold spet prehitela Francozinjo Lou Jeanmonnot, huda bitka pa je potekala v boju za tretje mesto. Po prvem streljanju je Jessica Jislova na stopničke postavila Češko, tesno pa sta ji sledili Italijanka Lisa Vitozzi in Nemka Vanessa Voigt. Na zadnjem streljanju je bila Francozinja brezhibna, Tandervoldova pa je z dvema popravama izgubila spopad za zmago, Vitozzijeva in Voigtova sta že pred streljanjem prehiteli Jislovo, Italijanka je še streljala odlično in Italiji priborila tretje mesto. Nemška reprezentanca, ki jo kot glavni trener vodi Slovenec Uroš Velepec, je bila četrta.

Preberite še: