Ženski del slovenske izbrane vrste, ki jo zdaj že drugo leto vodi sloviti Nemec Ricco Gross, sestavljajo Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Živa Klemenčič in Lena Repinc, v moški pa bodo poleg lani naših najboljših tekmovalcev Jakova Faka in Tonija Vidmarja tekmovali še Miha Dovžan, Alex Cisar, Lovro Planko in mladinec Matic Repnik.

Je spet našel strelsko formo?

"Strelsko sem bil v pripravah zanesljiv, sem optimist." Foto: www.alesfevzer.com Dovžanu se je življenje pred začetkom sezone na Švedskem kar pošteno spremenilo, postal je namreč oče in v zadnjih tednih izgubljal veliko spanja. "Moj dnevni ritem se ni dosti spremenil, bolj nočni," se je srečen in vidno utrujen šalil na Pokljuki še pred odhodom na sever Evrope. "Ja, res je, sem malce neprespan, ampak jaz še ne toliko kot punca, ki se zbuja desetkrat na noč. Ampak bo že, tudi to enkrat mine. Nisem pa edini oče v karavani. Dobro, da smo šli na zadnje priprave, da sem se vsaj malo naspal," nam je malce v šali še povedal 29-letnik iz Spodnjih Gorij, ki upa, da bo v prihajajoči zimi spet pokazal vse, kar zna. To mu lani ni uspelo, v svojih najboljših sezonah pa je slovel kot hiter in natančen strelec.

"Lahko rečem, da so priprave potekale zelo dobro, nazadnje smo bili v Obertilliachu na snegu, bilo je težko, na koncu smo imeli dve pripravljalni tekmi, na katerih sem dobro opravil tako v teku kot streljanju, zato grem lahko z dobrimi občutki na prve tekme svetovnega pokala. Bomo videli, kaj bo prinesla teža tekme. Strelsko sem bil v pripravah zanesljiv, sem optimist," še pravi pred svojo osmo sezono v svetovnem pokalu.

Začetek brez Cisarja

Tudi za 23-letnega Alexa Cisarja, dvakratnega mladinskega svetovnega prvaka iz Oserblieja 2019, so bile priprave nekoliko prilagojene, zato si je glavne cilje sezone zastavil po novem letu. Reprezentanci v svetovnem pokalu naj bi se pridružil šele januarja prihodnje leto, dotlej bo formo pilil na tekmah pokala IBU. A najpomembneje je, da je ohranil bolj sproščen odnos do športa, torej nekaj, česar mu je v prejšnjih letih primanjkovalo. Znan je bil že po tem, da se preveč obremenjuje, razmišljal je celo o koncu športne poti, lani na svetovnem prvenstvu v Oberhofu pa mu je uspel preboj.

Popolnoma se je sprostil, užival v tekmi in bil nagrajen z dobrimi rezultati. Prehod iz mladinske v člansko vrsto je bil zanj krut, naporen, zdaj pa je le našel način, s katerim lahko napreduje. "Tranzicijsko obdobje je izjemno zahtevno. Sploh pri nas v Sloveniji je znano, da imamo zelo uspešne mladince, ko pa pride svetovni pokal, pa se jih veliko izgubi. Tudi jaz sem do lani nekako sledil tej poti, potem pa se je vendarle začel kazati napredek," priznava Cisar. Del zaslug za ta napredek pripisuje trenerju Grossu, del pa delu s psihologom.

Alex Cisar je zadržal sproščenost, ki jo je našel lani. Foto: www.alesfevzer.com

Sproščeno naprej

"Spoznal sem, da prevelika napetost nima smisla. Z lahkotnostjo in sproščenostjo lahko dosežeš tudi dobre rezultate. Ti pa so v prvi vrsti posledica dobrega poletnega dela in sposobnosti koncentracije na dan tekme. Rezultat ni posledica pričakovanj, temveč izvedbe, zavedanja, da moraš najprej poskrbeti za odlično izvedbo. Vsak pa mora sam spoznati, kako priti do tega. Siliti se ne da, je pa to dolg proces. Jaz sem od leta 2017 naprej delal tudi s psihologinjo in to mi je zelo pomagalo. Šele po treh, štirih letih, ko začneš bolje spoznavati samega sebe, lahko dosegaš nekoliko boljše rezultate. Sam veš, v katerem stanju boš najbolje tekmoval, potem pa moraš še ugotoviti, kako do tega stanja priti. Zadeva morda deluje navzven zelo enostavna. Ko gledalci spremljajo tekme po televiziji, si najbrž mislijo, kaj pa je to takšnega, saj tistih pet strelov zadeti in hitro teči ne more biti tako težko, sploh če za to trenirajo celo poletje. Ampak tu je ogromno faktorjev, ki jih ljudje ne vidijo. Tega tudi mi ne vidimo pri drugih športnikih in se nam zdijo zelo enostavne. Zato je treba biti obziren in spoštljiv do vseh," je razkril svoj pogled na šport in življenje.

Kot vrhunec sezone je izpostavil svetovno prvenstvo v Novem Mestu na Češkem. Prav od tod prihaja njegov oče in to prizorišče tudi mladi Cisar jemlje za svoje. Posvojili pa so ga tudi tamkajšnji navijači. "Najprej bi se rad uvrstil na to prvenstvo. Sem pa prepričan, da se bom s svojimi izkušnjami uspel pripraviti na najpomembnejše tekme in tam tekmoval na takšni ravni, kot mi je to uspelo lani v Oberhofu."

Planko odločen: Zdaj pa je dovolj heca

Lovro Planko pravi, da se je zresnil. Foto: www.alesfevzer.com V veliko zrelejši podobi se je pred sezono pokazal tudi 22-leti Lovro Planko. "Vsak enkrat pride do točke, ko si mora reči, zdaj pa je dovolj heca. Nisi več junior, nimaš več izgovorov. Zdaj je to to in je treba kakovost tudi dokazati," razmišlja tekmovalec, ki s sproščenostjo ni imel nikoli težav. Velja za enega največjih pozitivcev v reprezentanci. "Jaz v tem športu zelo uživam, no, saj sem živčen, ampak je to tista pozitivna živčnost, tekem ne jemljem kot neko obremenitev. Rad tekmujem, rad zmagujem, tudi porazi so del tega. Sem vsekakor eden tistih, ki se veselijo tekem. Zato nenazadnje treniram," pravi.

Lani je navdušil na evropskem prvenstvu v Lenzerheideju, kjer je na 20-kilometrski posamični tekmi osvojil bronasto kolajno. "Lani sem na evropskem prvenstvu kar dobro presenetil vse. Tudi Riccota, celo ekipo in sebe. Predvsem na individualni tekmi nisem pričakoval, da mi lahko uspe kaj takega. Letos se že na treningu kažejo boljši strelski rezultati, res sva z Riccotom veliko delala na tem. Na splošno menim, da sem vse skupaj vzel veliko bolj zares. Tekaško ne bi smel biti problem, upam pa, da bo letos šlo dobro tudi strelsko. Če mi uspe prenesti rezultate iz treninga na tekmo, mislim da se ni za bati."

Veseli se seveda prav vrnitve v Švico, ki je letos umeščena v program svetovnega pokala. "Zelo se veselim novega prizorišča v svetovnem pokalu, Lenzerheideja. Tam sem že večkrat pokazal, kaj je mogoče, tam sem začel svojo biatlonsko pot, tam sem opravil svojo prvo mednarodno tekmo, pravzaprav svojo prvo z malokalibrsko puško in to davnega leta 2016 (smeh, op. p.). Potem mi je tam uspela še medalja na mladinskem svetovnem prvenstvu, pa lani na evropskem, zato se tega prizorišča veselim. Sicer pa dobro delam na težkih progah, lahkih pa v svetovnem pokalu sploh ni več."

Priložnost za debitanta

Matic Repnik vpija znanje. Foto: www.alesfevzer.com Mesto Alexa Cisarja bo v začetku sezone zapolnil 22-letni Ihanec Matic Repnik, ki ga čaka debi v članski vrsti. "Letos sem prvo leto v A ekipi. Od vsakega v ekipi želim potegniti le najboljše. Za začetek vem, da grem v Östersund, kjer upam, da dobim priložnost za start. Tudi kasneje sem prepričan, da se bo še pojavila kakšna priložnost in bom poskušal priti do čim boljšega rezultata," je še nekoliko razumljivo napovedal mladinec, ki se bo najverjetneje nekoliko bolj samozavestno lotil predvsem mladinskega svetovnega prvenstva v Estoniji, debi v svetovnem pokalu pa utegne dočakati že jutri, ko sta v Östersundu na sporedu tekmi mešanih štafet.