Slovencem kazalo izvrstno, zalomilo se je samo na enem streljanju

Slovenska moška biatlonska štafeta je na tekmi svetovnega pokala v Östersundu na Švedskem danes zasedla solidno deveto mesto. Naši četverici je po nastopih Mihe Dovžana in Jakova Faka kazalo še veliko bolje, pa se je nato na streljanju stoje zalomilo Lovru Planku. Toni Vidmar je svoj nastop opravil z dvema popravama. Zmagala je norveška četverica pred Francijo in Nemčijo.

Miha Dovžan je šel v ogenj prvi izmed slovenske četverice in svoj nastop opravil z odliko. Na obeh strelskih postankih je bil brezhiben, Jakovu Faku pa je predal izvrstno peto mesto in vsega 15 sekund zaostanka za tedaj vodilno Švico.

Tudi Fak je streljal odlično, tako leže kot stoje pobelil vse tarče, vodstvo je do druge predaje prevzela Norveška, Slovenija pa je zadržala peto mesto z dobrimi 46 sekundami zaostanka. Naslednji Slovenec Lovro Planko je nato odlično opravil s prvim strelskim postankom, bil je brezhiben, na drugem pa se mu je pošteno zalomilo.

V streljanju stoje je 22-letnik po dveh neuspešnih popravah pridelal dva kazenska kroga, slovenska štafeta pa je zdrsnila na 11. mesto. Do predaje je Planko pridobil eno mesto. Norveško je tedaj v vodstvu še utrdil najboljši biatlonec sveta Johannes Thingnes Boe.

Toni Vidmar je bil zadnji Slovenec na tekmovališču, do prvega postanka na strelišču se je prebil na deveto mesto, po eni popravi pa s tekmo nadaljeval na osmem. Tudi na drugem strelskem postanku je moral enkrat popravljati, spet izgubil mesto in kot deveti prišel tudi v cilj.

Norvežani, v postavi Endre Stroemsheim, Tarjei in Johanes Thingnes Boe ter Vestle Sjaastad Christiansen, so zanesljivo zmagali, Francozi pa so na zadnjem streljanju dobili dvoboj s štafeto Nemčije. Johannesu Kühnu se je zapletlo, moral je celo v kazenski krog, prednost pred zasledovalci pa je bila dovolj velika, da stopničke reprezentance, ki jo vodi Uroš Velepec, niso bile ogrožene.

Jutri bo v Östersundu ženski sprint, tekma pa se bo začela ob 14.45. V soboto bo še moška sprinterska tekma (14.45), tekmovanja na prvi postaji letošnjega svetovnega pokala pa se bodo končala v nedeljo z obema zasledovalnima tekmama. Karavana se nato seli v Hochfilzen v Avstrijo.

