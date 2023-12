Biatlonska prihodnost zbrana na Pokljuki

369 biatlonskih mladink in mladincev je ta konec tedna zasedlo Rudno polje na Pokljuki in odprlo sezono tekmovanj v IBU Junior Cupu. Slovensko mladinsko vrsto, ki jo vodi še lani član slovenske reprezentance A Rok Tršan in slovensko reprezentanco B, ki jo vodi Jure Ožbolt, so sestavljali Manca Caserman, Kaja Zorč, Kaja Vindišar, Viktorija Mežnar, Ela Sever, Kaja Marič, Nina Pogačnik, Matic Bradeško, Pavel Trojer, Aljaž Omejc, Mark Vozelj, Jaka Kračman, Ruj Grošelj Simič in Tadej Repnik.

Za najboljšo slovensko uvrstitev dvodnevnega tekmovanja je v soboto poskrbela Manca Caserman z 12. mestom na 7,5 kilometra dolgi sprinterski tekmi. Matic Bradeško je bil na sprintu 22. in s tem najboljši Slovenec. Na nedeljskih posamičnih tekmah, 12,5 kilometra za dekleta in 15 kilometrov za fante, sta najboljša slovenska izida zabeležila Kaja Zorč (26. mesto) in Ruj Grošelj Simič (41.).

"Vsak trener si želi medalje, ampak pri mladincih ni vse v medaljah"

Jure Ožbolt: Vsak trener si želi medalje, ampak pri mladincih ni vse v medaljah. Foto: OC Pokljuka Rezultati (še) niso bili v ospredju, pač pa nabiranje izkušenj, ki bodo našim mladim tekmovalkam in tekmovalcem pomagale pri razvoju in nato pri prehodu v člansko konkurenco je za Smučarsko zvezo Slovenije pojasnjeval Jure Ožbolt. "Nekateri mladinci so že blizu A ekipi, predvsem punce, tako da tekme kombiniramo in jih poskušamo uvajati v svetovni pokal. IBU je dobra tekma, da se navadiš na višji nivo, ampak prioriteta je junior pokal, tako da tekmujejo v svoji kategoriji, kjer so tudi dobri tekmovalci in se dokazujejo med vrstniki in hkrati jih poskušamo navajati na višji nivo."

Lahko računamo na medalje že v tej sezoni? "Vsak trener si želi medalje, ampak pri mladincih ni vse v medaljah. V preteklosti smo imeli že veliko mladinskih svetovnih prvakov, ne samo v biatlonu, tudi v drugih športih, pa niso vsi postali članski prvaki. Tako da je pri mladincih morda še bolj pomemben postopen napredek, da jih uvedemo v članska tekmovanja. Pomembno je, da imajo treninge na visokem nivoju in da pridejo v A ekipo pripravljeni," je odgovarjal glavni trener slovenske reprezentance B (v tej nastopajo Vozelj, Jaša Zodar, Bradeško, Kaja Zorč in kaja Marič).

In kje mlade čakajo največje pasti pri prehodu med člane? "Pri prehodu z mladincev v člane prideš v bazen, kjer so vsi iste kategorije – od enaindvajsetletnih novincev do izkušenih štiridesetletnikov. Mladi se nekako še učijo in potem se lahko izgubijo v tej konkurenci," opozarja Ožbolt.

Zmagovalci štirih tekem na Rudnem polju pa so Avstrijka Anna Alexander (sprint), Slovak Jakub Borgula (sprint), Francozinja Fanny Bertrand (posamična) in Italijan Nicolo Betemps (posamična).

Foto: OC Pokljuka

Po koncu pokala IBU Junior Cup je oceno dogodka podal še vodja tekmovanja Matej Kordež: "Ocena je odlična. Vsi smo zelo zadovoljni, tako organizatorji, kot tudi predstavniki mednarodne organizacije IBU, najbolj pomembno pa je, da so zadovoljne vse ekipe, ki so cenile naš trud. V tem tednu nam je mraz priskočil na pomoč in smo lahko zagotovili zadostno količino snega, da so tekme potekale enakovredno za vse tekmovalce. Pogoji na strelišču in vreme pa sta nam tudi služila."

Na startni listi je bilo rekordno število biatloncev – kar 396 iz 38 držav. "Ta številka samo pove, da biatlon raste in raste. Vse bolj je priljubljen po vsem svetu. Tu smo imeli tekmovalce iz Čila, Nove Zelandije, Brazilije, Avstralije … Da vseh pomembnih držav sploh ne omenjam. Manjkale so samo skandinavske države."

Drugo postajo Junior Cupa bo od 13. do 16. decembra gostil Ridnaun na Južnem Tirolskem.

Izidi tekem Junior Cupa na Pokljuki: Ženski sprint, 7,5 km:

1. Alexander (Avt) 24:35 (0)

2. Galmace Paulin (Fra) + 7,2 (0)

3. Bertrand (Fra) 20,7 (0)

…

12. Caserman (Slo) 1:46,0 (2)

23. Zorč (Slo) 2:39,1 (3)

32. Vindišar (Slo) 3:12,8 (2)

43. Mežnar (Slo) 4:11,8 (0)

45. Sever (Slo) 4:19,2 (5)

52. Marič (Slo) 4:58,4 (2)

65. Pogačnik (Slo) 5:33,6 (2) Moški sprint, 10 km:

1. Borgula (Svk) 28:23,7 (1)

2. Kesper (Nem) + 10,8 (0)

3. Geny (Fra) 11,4 (1)

…

22. Bradeško (Slo) 1:37,3 (2)

32. Trojer (Slo) 1:53,5 (1)

59. Omejc (Slo) 3:21,1 (4)

63. Vozelj (Slo) 3:36,1 (3)

70. Kračman (Slo) 3:54,0 (1)

78. Grošelj Simič (Slo) 4:24,7 (3)

91. Repnik (Slo) 5:24,3 (2) Ženske, posamično, 12,5 km:

1. Bertrand (Fra) 43:06,8 (1)

2. Nussbicker (Nem) + 30,1 (1)

3. Siberchichot (Fra) 1:04,4 (2)

…

26. Zorč (Slo) 5:19,3 (5)

32. Caserman (Slo) 5:57,2 (6)

40. Vindišar (Slo) 7:19,7 (5)

45. Sever (Slo) 8:20,6 (8)

49. Marič (Slo) 8:38,6 (5)

51. Pogačnik (Slo) 9:24,5 (4)

54. Mežnar (Slo) 9:27,8 (3) Moški, posamično, 15 km:

1. Betemps (Ita) 43:35,4 (0)

2. Tiislar (Est) + 2:13,2 (0)

3. Čikar (Ukr) 2:29,4 (2)

…

41. Grošelj Simič (Slo) 5:57,5 (3)

54. Bradeško (Slo) 7:00,4 (6)

56. Trojer (Slo) 7:10,3 (5)

58. Repnik (Slo) 7:22,2 (4)

60. Vozelj (Slo) 7:41,5 (4)

68. Omejc (Slo) 8:22,2 (6)

97. Kračman (Slo) 11:41,3 (9)

