Lovro Planko do uspeha kariere, Uroša Velepca razveselile dvojne stopničke

Najmlajši član slovenske biatlonske reprezentance A Lovro Planko je že pred začetkom sezone povedal, da se še posebej veseli postaje svetovnega pokala v Lenzerheideju, na tem švicarskem prizorišču je namreč v prejšnji zimi osvojil bron na evropskem prvenstvu, in danes je potrdil, da mu tamkajšnje strelišče zelo ustreza. Na sprinterski tekmi se je namreč z brezhibnim strelskim nastopom prebil na izvrstno deveto mesto, kar je njegov najboljši dosežek v svetovnem pokalu. Zmage so se veselili v nemškem taboru, za ponos njihovega glavnega trenerja Uroša Velepca je tokrat poskrbel veteran Benedikt Doll.

Nove točke svetovnega pokala je danes na 10-kilometrski sprinterski tekmi osvojil tudi Jakov Fak (+ 2:04,5), ki je s stremi kazenskimi krogi končal na 38. mestu, Anton Vidmar (+ 3:06,1) pa je bil po štirih zgrešenih strelih prepočasen za uvrstitev na sobotno zasledovalno tekmo. Zasedel je 73. mesto.

Lovro Planko, mladinski svetovni podprvak v sprintu (2019), je prišel do svoje daleč najboljše uvrstitve v svetovnem pokalu, do zdaj je bil namreč najboljši 29. na SP v Oberhofu v prejšnji sezoni. Na strelišču je bil danes nezgrešljiv, po postanku leže je bil 16., po ničli stoje pa je napredoval na osmo mesto. Tudi v teku je bil hiter, do cilja ga je na progi prehitel le francoski as Quentin Fillon Maillet.

Planko je zdaj tudi najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala, s 70 točkami zaseda 29. mesto.

Benedikt Doll je mlajšemu od norveških bratov Boe preprečil 76. zmago v karieri. Foto: Guliverimage

Napeta je bila tudi bitka za zmago, prve posamične v tej sezoni in pete v karieri se je danes razveselil 33-letni Nemec Benedikt Doll. Z brezhibnim streljanjem je bil na koncu za 5,4 sekunde hitrejši od norveškega zvezdnika Johannesa Thingnesa Boeja, ki je moral enkrat v kazenski krog. Enkrat je bil na strelišču nenatančen tudi tretji, prav tako Nemec Philipp Nawrath, ki je za zmagovitim rojakom zaostal 36,8 sekund.

V skupnem seštevku je vodstvo obdržal Norvežan Tarjei Boe, ki je bil danes 14. Zbral je 317 točk, drugi je zdaj mlajši od bratov Boe s 304.

Jutri bosta v Lenzerheideju obe zasledovalni tekmi, dekleta, tudi Anamarija Lampič ter Polona in Živa Klemenčič, bodo startala od 12.45 naprej, fantje s Plankom in Fakom pa od 14.40 naprej.

Lenzerheide, sprint, 10 km: 1. Benedikt Doll (Nem) 23:15,8 (0)

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) + 5,4 (1)

3. Philipp Nawrath (Nem) 36,8 (1)

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 39,1 (0)

. Philipp Horn (Nem) 39,1 (1)

6. Johannes Kühn (Nem) 44,3 (0)

7. Martin Ponsiluoma (Šve) 59,4 (3)

8. Quentin Fillon Maillet (Fra) 59,5 (2)

9. Lovro Planko (Slo) 1:05,1 (0)

10. Eric Perrot (Fra) 1:08,6 (2)

...

38. Jakov Fak (Slo) 2:04,5 (3)

73. Anton Vidmar (Slo) 3:06,1 (4)

... Svetovni pokal, skupno: 1. Tarjei Boe (Nor) 317 točk

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) 304

3. Sebastian Samuelsson (Šve) 281

4. Philipp Nawrath (Nem) 263

5. Johannes Dale (Nor) 246

6. Benedikt Doll (Nem) 242

7. Sturla Holm Laegreid (Nor) 241

8. Vetle Christiansen (Nor) 215

9. Endre Streomsheim (Nor) 215

10. Justus Strelow (Nem) 191

...

29. Lovro Planko (Slo) 70

32. Jakov Fak (Slo) 65

33. Anton Vidmar (Slo) 54

46. Miha Dovžan (Slo) 18

...

