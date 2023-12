Legendarni Roger Federer pospremil norveško prevlado, Planko zdrsnil, Fak napredoval

Lovro Planko se je na progo podal kot deveti po uspehu kariere v petkovem sprintu. Na prvem strelskem postanku je pokril vse tarče, na drugem, prav tako leže, pa je pustil dve nepokriti tarči in zdrsnil na 17. mesto. Po novih dveh napakah stoje ga je po tretjem streljanju dohitel Jakov Fak, ki je startal kot 38.

Zadnje streljanje je bolje opravil Planko ter z ničlo nekoliko napredoval, na koncu pa za zmagovalcem na 21. mestu zaostal 2:07,9 minute. Fak je bil 28., po dveh strelskih napakah pa je napredoval na 28. mesto in za Boejem zaostal 2:42 minute.

Biatlonske tekme si je danes ogledala tudi švicarska teniška legenda Roger Federer, takole so ga kamere ujele pri srečanju s Tarjeijem Boejem in Emilienom Jacquelinom:

Oh, hi @rogerfederer 🤩 Thanks for stopping by today (pretty sure Tarjei Boe and @emilienjck agree) #biathlon pic.twitter.com/4DLRaIITCD

V boju za zmago je bilo pred zadnjim streljanjem jasno, da bodo med sabo obračunali Norvežani. Skupaj so na strelsko preprogo prišli mlajši od bratov Boe, Laegreid in Stroemsheim. Slednji je imel težave z izpadlim nabojnikom ter izpustil iz rok priložnost za zmago, s strelsko ničlo pa se je k 76. zmagi v svetovnem pokalu podal Boe.

Stopničke so zasedli Norvežani, zmagal je Johannes Thingnes Boe (levo), Sturla Holm Laegreid (desno) je bil tretji. Foto: Guliverimage

Ta je ciljno črto prečkal 24,7 sekunde pred najhitrejšim v smučini Stroemsheimom, Laegreid pa je v zadnjem krogu malce omagal in zaostal 29,1 sekunde. Boe je od vodilnih Norvežanov grešil največ, pustil je tri nepokrite tarče, Laegreid je zgrešil le zadnji, 20. strel, Stroemsheim pa je bil dvakrat nenatančen.

V skupnem seštevku je vodstvo prevzel branilec skupne zmage iz prejšnje sezone Johannes Thingnes Boe, ki je zbral 394 točk. Lovro Planko je skupno 26., Fak pa 32.

V nedeljo bosta na tem švicarskem prizorišču na visoki nadmorski višini 1500 m še prvi preizkušnji s skupinskim startom v sezoni. Na njih bosta od slovenskih predstavnikov nastopila Planko in Anamarija Lampič.

Lenzerheide, zasledovanje, 12,5 km:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 32:30,0 (3)

2. Endre Streomsheim (Nor) + 24,7 (2)

3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 29,1 (1)

4. Martin Ponsiluoma (Šve) 40,9 (3)

5. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 50,5 (3)

6. Quentin Fillon Maillet (Fra) 57,5 (3)

7. Philipp Horn (Nem) 1:01,4 (3)

8. Tarjei Boe (Nor) 1:09,1 (3)

9. Johannes Kühn (Nem) 1:12,8 (4)

10. Justus Strelow (Nem) 1:13,2 (1)

...

21. Lovro Planko (Slo) 2:07,9 (4)

28. Jakov Fak (Slo) 2:42,0 (2)

...

Svetovni pokal, skupno:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 394 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 351

3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 301

4. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 291

5. Endre Stroemsheim (Nor) 290

6. Philipp Nawrath (Nem) 263

7. Sebastian Samuelsson (Šve) 281

8. Benedikt Doll (Nem) 266

9. Vetle Christiansen (Nor) 242

10. Martin Ponsiluoma (Šve) 234

...

26. Lovro Planko (Slo) 90

32. Jakov Fak (Slo) 78

37. Anton Vidmar (Slo) 54

50. Miha Dovžan (Slo) 18

...