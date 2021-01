Jakov Fak, kot kaže, odlično tempira formo

Trenerja moškega dela slovenske reprezentance Uroša Velepca lahko veseli tudi nastop štafete, ki je brez našega drugega najmočnejšega tekmovalca Klemna Bauerja, prišla do desetega mesta, ki vzbuja optimizem, in tudi do krstne točke svetovnega pokala našega najmlajšega člana reprezentance A Alexa Cisarja.

Sestavljanje mozaika

Slovenska biatlonska vrsta lahko domače svetovno prvenstvo zdaj pričakuje mirna in močno opogumljena z rezultati v Anterselvi, kjer so se delčki tekmovalnega mozaika očitno vendarle sestavili v celoto. To sestavljanje je bilo v tej sezoni vidno pri prvem adutu naše reprezentance Jakovu Faku.

Ta je sezono v Kontiolahtiju na Finskem odprl z odličnim streljanjem, ko je na prvih petih tekmah svetovnega pokala zgrešil le tri strele in se z dvema sedmima, šestim in petim mestom na tekmah v konkurenci posameznikov približal stopničkam, nato pa v Hochfilznu ob izteku leta 2020 malce popustil in se med novoletnim premorom na Pokljuki posvetil treningu teka.

Na prvih tekmah leta 2021 je bilo opaziti, da pri sebi še išče prave "nastavitve", ravno pravo mero dovolj hitrega teka in prav tako hitrega ter seveda tudi natančnega streljanja. Nekaj slabših rezultatov gre najbrž pripisat prav poskusom iskanja te harmonije. To je, kot kaže, našel prav na zadnji postaji pred svetovnim prvenstvom, na Južnem Tirolskem.

Konec dolgega čakanja

Dobra napoved za SP na Pokljuki. Foto: Guliverimage Na nedeljski tekmi s skupinskim štartom se je spet prebil na oder za zmagovalce. Stopničke, njegove 26. v karieri, je čakal vse od srebrnega Pjongčanga 2018, se pravi od 15. februarja pred tremi leti. Njegovo veselje je bilo zato razumljivo kot tudi vidno olajšanje. "Zelo sem vesel. Po dolgih dveh sezonah sem končno spet nazaj na stopničkah. To je dober občutek pred svetovnim prvenstvom," je sporočil iz Antholza (Anterselva), kjer je pred tem že trikrat stal na odru za zmagovalce, enkrat je bil drugi in dvakrat tretji.

A en odličen izid še ne pomeni, da je zdaj kolajna na svetovnem prvenstvu samoumevna. "Ni evforije, seveda se zavedam, da bo še vedno treba dobro trenirati in da bo vsaka tekma izziv zase," opozarja, brez obilice sreče mu v zgoščeni konkurenci zagotovo ne bo uspelo: "Na prvenstvu bo treba nastopati zelo dobro in upati, da bo to dovolj za kolajno."

Sladke skrbi za Velepca

Ekipa Uroša Velepca se prebuja. Foto: Peter Podobnik/Sportida Preboj je v Antholzu uspel tudi mlademu Alexu Cisarju, ki je na najdaljši, 20-kilometrski posamični tekmi, s 37. mestom prišel do svojih prvih točk v svetovnem pokalu, dobro pa je nastopal tudi ob Faku, Mihi Dovžanu in Roku Tršanu v štafeti. Ta je z desetim mestom prišla do najboljšega rezultata v sezoni, to pa trenerju Urošu Velepcu zagotovo povzroča sladke skrbi. Do izida sezone so se naši biatlonci namreč dokopali ob odsotnosti drugega najmočnejšega slovenskega tekmovalca Klemna Bauerja, ki je doma preboleval gripo.

In jo tudi prebolel. Tudi Bauer bo namreč nared za Pokljuko, na tej je že minuli konec tedna osvojil naslov državnega prvaka na individualni tekmi, je pa njegova trenutna forma ob izpadu iz tekmovanja zdaj nekoliko vprašljiva. Velepec bo lahko na zadnjih pripravah pred prvenstvom natančno preveril stanje in nato določil četverico tekmovalcev, s katero bo Slovenija konkurirala svetu. Dovžan in Tršan sta nekoliko nihala v tekaški formi, kar bi lahko bila posledica koronavirusa, ki sta ga dobila že pred začetkom sezone.

Pa dekleta?

Covid-19 jo je zagodel tudi ženskemu delu reprezentance, ki je, po tem, ko so bile na testiranjih pozitivne trenerka Andreja Mali ter tekmovalki Lea Einfalt in Nina Zadravec, izpustile tekme v Anterselvi ter doma čakale, da jih nadležni virus zapusti. K sreči nobena od okuženih do zdaj ni imela kakšnih zdravstvenih zapletov.

Sicer pa dekleta na domačem prvenstvu ne bodo tekmovala s kakšnimi večjimi rezultatskimi apetiti, temveč bo to za mlado selekcijo le zelo dobra priložnost nabiranja izkušenj. No, morda pa vseeno ne zgolj to, Polona Klemenčič, denimo, naša edina tekmovalka, ki se je letos uspela prebiti med dobitnice točk, bi nas utegnila presenetiti tudi s kakšnim lepim dosežkom. Tudi Lea Einfalt, naša najboljša tekmovalka iz prejšnje zime, še ni pokazala vsega, kar zna.

