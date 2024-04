Nekdanjega prvega moža svetovnega biatlona Andersa Besseberga je norveško sodišče zaradi prejemanja podkupnin obsodilo na 37 mesečno zaporno kazen. Norvežan, ki je bil na čelu biatlonske zveze (Ibu) med letoma 1993 in 2018, je podkupnine prejemal predvsem od ruskih uradnikov. Ti so mu podarjali dragocene ure, urejali srečanja s prostitutkami in mu prirejali lovske izlete, poroča AFP.

Oseminsedemdesetletni Besseberg je priznal, da je sprejemal darila, vendar je zavrnil domnevo, da je šlo za korupcijo. Na Norveškem prejemanje neprimernih uslug, tudi če v zameno niso zagotovljene nobene storitve, dovolj, da predstavlja korupcijo.

"Čeprav sem prejemal draga darila in so me mnogi vabili na lov, moram poudariti, da se nikoli nisem pustil pokvariti," je povedal na sodišču, kjer je tudi zanikal kakršne koli stike s spolnimi delavkami in priznal le sporazumno razmerje z 42-letno Rusinjo.

Sledi pritožba

"Seveda sem razočaran in presenečen nad razsodbo ter nekaterimi obrazložitvami sodnikov. Pritožil se bom," je dejal Besseberg, potem ko je sodnik v skoraj treh urah prebral 67 strani dolgo razsodbo, v kateri so mu očitali tudi kršenje zaupanja, ki ga je prinesel njegov položaj v Ibuju.

"V mednarodnem elitnem športu je v obtoku veliko denarja. Zveze upravljajo znatna finančna sredstva in sprejemajo odločitve, ki so pomembne tako za športnike kot za poslovno skupnost. Upamo, da bo ta sodba prispevala k ozaveščanju in da bo delovala preventivno," pa je izjavila tožilka Marianne Djupesland.

Brez denarne globe

Sodišče Bessbergu ni izreklo denarne globe, ki jo je zahtevalo tožilstvo, temveč mu je naložilo le vrnitev daril oziroma njihove denarne vrednosti. Tožilci so trdili, da je Besseberg prejel tri dragocene ure v vrednosti 30.000 evrov, hodil na popolnoma plačana lovska potovanja v Avstrijo in na Češko ter sedem let vozil najeti BMW X5, vse pa je plačal Infront, marketinško podjetje, zadolženo tudi za televizijske pravice.

Glede na preiskavo, ki jo je sprožil Šved Olle Dahlin, ta je nasledil Besseberga na čelu Ibuja, si je Besseberg kljub ruskim dopinškim škandalom in dopinškim prekrškom, za katere naj bi vedel, a jih v zameno za darila skrival, prizadeval za izvedbo svetovnega prvenstva v biatlonu leta 2021 v Tjumnu v Sibiriji. Tekmovanje je na koncu pripravila Pokljuka.

