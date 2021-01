Velike dame, ki so blestele tudi doma

V Kranjski Gori oziroma Podkorenu je vse pripravljeno na 57. Zlato lisico. Podobno velja za šestčlansko slovensko ekipo, ki tokrat ne bo mogla računati na podporo navijačev. Tudi veleslalomski dvojček v Sloveniji bo namreč potekal brez prisotnosti gledalcev. Prav slednji so v preteklosti lisičjim tekmam dali poseben ton. Predvsem v Mariboru, kjer je tekmovanje v resnici doma. Ta veter so v preteklosti v svojih jadrih Slovenke znale izkoristiti.

Foto: Sportida

Zlata lisica je namreč trenutke velikega veselja prinesla praktično vsem najboljšim v zgodovini slovenskega alpskega smučanja. Edina izjema je pravzaprav tista, ki bi si teh trenutkov najbolj želela. To je Mariborčanka Ilka Štuhec. A ker je njena kariera zavila v hitrostne vode, je na domačih tekmah vesela že priložnosti in kakšne točke. Povsem drugače pa je s tistimi, ki so kariero gradile predvsem ali pa tudi na osnovi tehničnih disciplin.

Anja Zavadlav: znanilka novih časov Foto: Marjan Ciglič, hrani MNZS

Sportal Iz oči v oči s smučarko iz črno-belih časov, ki je pisala zgodovino Leta 1978 se je Zlata lisica prvič spustila do Snežnega štadiona. Leto pozneje pa so tam s prvimi točkami svetovnega pokala v zgodovini slovenskega smučanja poskrbela tudi domača dekleta. Kar tri so prišla do točk. Ob zmagi Hanni Wenzel so se namreč Anja Zavadlav , Metka Jerman in Bojana Dornig zvrstile na 22., 23. in 25. mesto. "Prve točke so pomenile nekakšen preboj. To so bili namreč začetki našega alpskega smučanja," se spominja Zavadlavova, ki resda nikoli v karieri ni stala na odru za zmagovalke, a je kot svojevrstna pionirka utrla pot novim rodovom na čelu z Matejo Svet.

Mateja Svet: prva prava smučarska zvezdnica Foto: Nace Bizilj, hrani: MNZS





Sportal Abraham legendarne smučarke in večne skrivnostne mladenke Mateja Svet je dolgo veljala za sinonim smučarske uspešnosti. Velika dama slovenskega smučanja in edina, ki je zmagala tako v Mariboru kot v Kranjski Gori. Leta 1988 se ji je ob selitvi na Gorenjsko posrečil celo zlati lisičji dvojček. Tako v slalomu kot veleslalomu je premagala veliko tekmico Vreni Schneider, kar je bila tedaj sanjska popotnica pred olimpijskimi igrali v Calgaryju. Dve leti pozneje je v sezoni, za katero se je nato izkazalo, da je bila njena poslovilna, pred več kot 20 tisoč navijači dobila še veleslalom v Mariboru.

Veronika Šarec: v 24 urah dvakrat na stopničkah Foto: Guliver Image



Nataša Bokal: zadnja slovenska zmagovalka v Kranjski Gori Foto: Guliver Image

Sportal Slovenska smučarska junakinja v čvrstem hrvaškem primežu Prav ta teden smo se razpisali o zadnji smučarski zmagovalki pod jugoslovansko zastavo. V torek je namreč minilo 30 let od zmage Nataše Bokal v Podkorenu. To je bila njena edina zmaga v karieri in zadnja, ki so jo slovenski smučarji dosegli za nekdanjo skupno državo. Na stopničkah ji je družbo delala tudi rojakinja Veronika Šarec. Dan pred tem je bila Škofjeločanka druga v veleslalomu.

Katja Koren: prava domača junakinja Foto: Sportida



Urška Hrovat: prva, druga, tretja Foto: Guliver Image



Sportal Zlata Urška iz rodu "vražjih Slovenk" na novem življenjskem slalomu Edina Slovenka, ki je stala na vseh treh mariborskih stopničkah. Svojo trilogijo je začela s slalomsko zmago 22. januarja 1994. Ker je takrat Maribor gostil dva slaloma, je lahko na krilih uspeha napadala tudi naslednji dan in tekmo končala na tretjem mestu. Na oder za zmagovalke pa se je ena najboljših slovenskih slalomistk vseh časov vrnila še leta 1997, ko jo je v slalomu prehitela le izjemna Švedinja Pernilla Viberg.

Špela Pretnar: mariborski kristal za mali kristalni globus Foto: Guliver Image



Sportal Kar jo je med kariero teplo, jo zdaj osrečuje Ob koncu tedna bo v Kranjsko Goro pripotovala kot predstavnica za stike z javnostmi slovenske reprezentance, pred več kot 20 leti, ko tega položaja še ni bilo, pa je bila tudi sama ena od junakinj Zlate lisice. Prvič v veleslalomu leta 1995, ko jo zaostala le za Martino Ertl. 6. januarja 2000 pa je Pretnarjevo na Pohorju prehitela le Norvežanka Trine Bakke. Mariborski uspeh je blejski smučarki dal zagon, saj je nato v nadaljevanju sezone nanizala tri zmage in prišla tudi do malega kristalnega globusa.

Tina Maze: večna zlata lisica Foto: Sportida



Sportal Tina Maze od A do Ž

Ne le najbolj uspešna slovenska alpska smučarka vseh časov, temveč tudi najboljša domača "lisička". Kar šestkrat je namreč skočila na stopničke. Vselej v Mariboru. Prvič 2002, ko je bila druga v veleslalomu, kar so bile njene prve stopničke. Tri leta pozneje je prvič zmagala. Še bolj čustvena je bila njena zmaga leta 2009, ko je po odcepitvi od reprezentance in slabšem začetku sezone prav na Pohorju napovedala veliki vzpon. Leta 2013 je v svoji sanjski sezoni slavila slalomsko zmago. Takrat je bila druga v veleslalomu, leta 2010 pa je na drugo stopničko stopila še v slalomu. V Mariboru je leta 1999 debitirala v svetovnem pokalu, leta 2017 pa mu je prav tam tudi pomahala v slovo.

Ana Drev: pika na i Foto: Sportida



Sportal Ana Drev je potegnila črto Zadnja Slovenka, ki se je med najboljše tri zavihtela v Mariboru. Trinajst dni pred tem je v Flachauu prvič v karieri stopila na stopničke. In kot bi nato želela na domači tekmo pokazati, da se bodo slovenski navijači lahko veselili tudi po umiku Mazejeve, je udarila še na Pohorju. Na progi, ki ji sicer ni najbolj pisana na kožo, saj v manjši meri nagrajuje tehnično podkovanost, jo je prehitela le Viktoria Rebensburg.

Meta Hrovat: iz domače hiše na stopničke Foto: Matic Ritonja/Sportida



Sportal Odkrito o težavah Mete Hrovat Kar je bila Katja Koren za Maribor, je Meta Hrovat za Podkoren. Domačinka v pravem pomenu besede. Zato je bila v zadnji izvedbi Zlate lisice še toliko bolj vesela, da se je prav na domačem hribu drugič v karieri zavihtela med najboljšo trojico. Ob zmagi Alice Robinson in drugem mestu Petre Vlhove si je Hrovatova 15. 2. 2020 tretjo stopničko razdelila z Wendy Holdener. Zdaj se vrača domov. Resda z ne najboljšo popotnico predhodnih tekem, a vendarle z jasnim ciljem, da v dvojnem veleslalomskem programu izkoristi prednost domačega terena.