Lisičke pri Gorenjcih na varnem, v prihodnje pa ...

Za združeno 65-člansko gorenjsko-štajersko smučarsko ekipo je več dni trdega dela na podkorenskem tekmovalnem poligonu, ki bo ob koncu tedna in hkrati dva meseca pred pokalom Vitranc gostil tudi ženski veleslalomski tekmi svetovnega pokala za Zlato lisico. Dvomov o slednjem pravzaprav ni več. Enormne količine vode, ki so jih organizatorji polili po progi, so dodobra spremenile snežno strukturo. Če je bila ta še pred tednom zelo "zračna" in tudi zaradi dejstva, da smučišče za rekreativne smučarje ne deluje, premehka, je zdaj njena čvrstost primerna za tekmo svetovnega pokala.

Zimske razmere v Podkorenu. Foto: Damjan Medica

Mariborsko-kranjskogorski smučarski koaliciji gredo na roko tudi zelo nizke nočne in dnevne temperature, zelo ugodna pa je še vremenska napoved za preostanek tedna, vključno s tekmovalnima dnevoma. Obeta se namreč mrzel in večinoma sončen vikend. Zaradi tega so se danes organizatorji že brezskrbno lotili priprav ciljnega dela in postavljanja zaščitnih ograj ob progi.

Tudi v bližnji Kranjski Gori večjih težav zagotavljanju vsega potrebnega za selitev Zlate lisice ni. Srečo v nesreči za organizatorje predstavlja dejstvo, da namestitvene zmogljivosti v tem turistične zgornjesavskem središču zaradi zaprtih hotelov tokrat niso zasedene, tako da smučarskih gostov ne bo treba razseliti vse tja do Bleda. Mariborčani so se s Kranjskogorčani dogovorili za odprtje hotelov Kompas, Ramada, Skipass in Lek.

Dvomov o tem, da bo že 55. Zlata lisica v 57-letni zgodovini tega tekmovanja izvedena, torej ni. A ker se tekmi še tretjič v zadnjih štirih letih in petič v zadnjem desetletju selita v Kranjsko Goro, se težko izognemo vprašanju o prihodnosti na Pohorju. V Mariboru razmišljajo o alternativnih rešitvah, ki bi pohorski tekmi znova pomaknili v bolj zanesljivo in varno območje.



Utrip v Mariboru v prispevku Planet TV:

Smiselnosti ali kar nujnost kovanja novih načrtov izpostavlja tudi starosta slovenskega alpskega smučanja in eden najbolj znanih Mariborčanov Tone Vogrinec, ki sicer meni, da organizatorje Zlate lisice v očeh FIS zdaj še rešuje gorenjski načrt B. "Toda Maribor izgublja kontinuiteto tekem in promocijo, ki se pojavlja preko TV ekranov," pravi nekdanji šef jugoslovanskega in slovenskega alpskega smučanja.

Kot alternativno rešitev ponuja pripravo nove oziroma obuditev stare proge Jonatan. Ta rešitev sicer vključuje tudi dodatne posege, a prinaša možnost homologirane proge s ciljem na višji nadmorski višini. "Z relativno majhno investicijo bi na ta način dobili rezervno progo," pravi Vogrinec.