Če kdo lahko obžaluje, da bo letošnja Zlata lisica v Kranjski Gori sestavljena iz dveh veleslalomov in ne klasičnega dvojnega tehničnega programa, je to Andreja Slokar. Novogoričanki je letos namreč uspel izjemen slalomski razcvet, ki ga je ob koncu tedna kronala z zmago in drugim mestom v evropskem pokalu, kjer trenutno vodi tako v slalomskem kot skupnem seštevku. V prihodnje želi svoji paradni disciplini sicer priključiti tudi veleslalom, a priznava, da se v njem kljub zadostni poletni količini treninga še ne počuti tako domače kot med količki. Vseeno bo pripotovala v Podkoren in poskušala pustiti dober vtis.

Pot do položaja, ko lahko konkurenčno napada prve točke v svetovnem pokalu, je bila v primeru Slokarjeve nekoliko daljša. Foto: Guliver Image

Še boljšega pa bi lahko pustila na torkovem večernem slalomu svetovnega pokala v Flachauu. Potem ko je na Semmeringu s štartno številko 56 v prvi vožnji zasedla 16. mesto ter nato ob napadalni vožnji v drugo odstopila, je v Zagrebu finale zgrešila za vsega eno mesto oziroma dve desetinki. Se torej na progi Hermann Maierja na Solnograškem v devetem poskusu vendarle obetajo prve točke? "Že na Semmeringu sem dokazala, da lahko smučam hitro. Upam, da bo proga dovoljevala tudi preboje smučark z višjimi številkami," zadržano odgovarja Slokarjeva.

V Flachau je v nedeljo pozno zvečer pripotovala z odlično popotnico iz Vaujanyja, kjer je v soboto prvič v karieri stopila na stopničke za zmagovalke evropskega pokala, dan zatem pa je vknjižila tudi prvo zmago. "Za to sem delala. Super rezultati, solidno smučanje. A to še ni konec. Daleč od tega. To je le stopnica. Sem zadovoljna, dela pa še nisem končala," pravi Primorka, ki ni bila do te sezone na slalomih evropskega pokala nikoli boljša kot štirinajsta, zdaj pa se je štirikrat uvrstila med deseterico.

Svež primorski veter v slovenskem smučanju. Foto: SloSki V kratkem jo čaka tudi občutno boljše štartno izhodišče. V torek še ne. Njen pogled pa je predvsem dolgoročno usmerjen. "Zabičala sem si, da se ne smem prehitro zadovoljiti z rezultati. Kdor se, ostaja na isti ravni. Jaz želim naprej," pravi in dodaja: "Moja največja hiba so preštevilne napake. Smučam hitro, a je napak veliko. Preveč. Tudi na samih treningih večkrat zapnem s smučjo ob količek, padem ... Moji rezultati so pogojeni s številom napak. Preprosto iščem najhitrejšo vožnjo. Do nje pa nikakor ne bom prišla z varnim smučanjem. Enkrat se bo zanesljivo sestavilo. Če ne jutri, pa na naslednjih tekmah," razmišlja.

Tekmovalni preboj, za katerega verjame, da se bo nadaljeval tudi na najvišji ravni, je posledica spremenjenega pristopa k delu in okrepljene tekmovalne ekipe. Na čelu le te je Tomaž Bizjak, v vlogi trenerja mu pomaga Boštjan Božič, za pripravo smuči pa skrbi Igor Plešivčnik. "V takšni zasedbi delujemo prvo leto. Vesela sem, da je delo prve sadove obrodilo že tako hitro. To me je kar malce presenetilo. Presrečna sem, da se dogaja, kar se," pripoveduje Andreja, ki je pomemben temeljni kamen za zimo opravila v kondicijskih pripravah, pod katere se je podpisal trener Severin Lipovšek. "Iz zelo slabega stanja sem prišla do solidne pripravljenosti," ocenjuje.

Prav na kranjskogorski Zlati lisici je doživela krst v svetovnem pokalu. Foto: Žiga Zupan/Sportida A ključen je bil spremenjen pogled na smučarsko pot. "V otroških kategorijah je bilo za določeno raven treba postoriti malce manj. Verjela sem, da bo šlo tako tudi naprej. Pa ni šlo. Potrebovala sem kar sedem let, da sem prišla do tega spoznanja. Postalo mi je jasno, da ima smučarsko udejstvovanje smisel le, če naredim več na vseh ravneh. Predvsem pri mentalni in fizični pripravljenosti, nato pa seveda tudi pri samo smučarski tehniki. Pristop dela se je spremenil že lani. Čutim, da sem bolj motivirana. Vem, kaj želim," pripoveduje Slokarjeva.

In kako je prišlo do miselnega preskoka smučarke, ki na mladinskih svetovnih prvenstvih nikoli ni prišla do vidnejše uvrstitve? "Predolgo se mi je dogajalo, da sem na tekmah zmrznila. Slabo sem spala, nisem imela teka … Tudi noge so me pustile na cedilu. Prišel je dan, ko sem se vprašala: 'Zakaj se posvečaš smučanju, če nato na tekmi vse skupaj vržeš proč?' Ostali sta le dve poti. Slovo ali pa drugačen pristop, ob katerem bom v smučanje vložila vse, kar imam. Na srečo sem imela ob tem odlično ekipo, ki mi vedno stoji ob strani," odgovarja.

Večji del smučarskega pripravljalnega obdobja je s svojo ekipo opravila na švicarskem ledeniku Saas Fee. Tam se je povezovala tudi z drugimi ekipami. O tem, da gre za veliki finančni zalogaj, je redkobesedna. "Neizmerno sem hvaležna pokroviteljem in vsem, ki mi pomagajo," pravi ena od številnih slovenskih smučark, ki delujejo ločeno od reprezentance. To velja tako za Marušo Ferk, ki je ob koncu tedna s 16. mestom v St. Antonu prišla do drugega najboljšega superveleslalomskega rezultata kariere, kot tudi za Nejo Dvornik in trenutno najboljši slovenski smučarki Ilko Štuhec in Meto Hrovat.